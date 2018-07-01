В Астане стартовал четвертый сезон Лиги СМИ по футболу BAQ League-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный турнир среди журналистов проходит на стадионе «Тарлан Арена». Команды сыграют в чемпионате, поделенном на две лиги - Лига А и Лига Б, а также в Кубке BAQ League, сообщает СИА «SPORTINFORM»

BAQ League стала первым полноценным футбольным первенством в истории соревнований среди журналистов Казахстана. Лига СМИ была создана с целью объединить журналистов, помогать им находить новые деловые контакты, а также закрепить старые, сформировать и улучшить корпоративную культуру и ценности.

Первый сезон BAQ League прошел в 2016 году. Тогда, победу среди 11-ти коллективов одержала команда агентства «Хабар», вице-чемпионами стали «Қазақ радиосы», тройку призеров замкнула команда пресс-службы Федерации футбола Астаны.

Второй сезон BAQ League стартовал в мае 2017 года и «Хабар» сумел отстоять чемпионский титул, добавив еще один трофей - Кубок Лиги. Вторыми и третьими стали команды «Elorda Aqparat» и телеканал «Астана», соответственно.

В третьем сезоне вновь лучшими стали «хабаровцы», серебряные медали завоевала команда ЦАИ МИК РК, бронза досталась «Казмедиацентру».

В нынешнем сезоне примут участие 13 команд: «Хабар», «Хабар 24», газета «Спорт», газета «Егемен Казахстан», ЦАИ МИК РК, «Казмедиацентр», ТРК «Qazaqstan», «Первый канал Евразия», телеканал «Асыл Арна», агентство «Elorda Aqparat», «Каламгер» и объединенная команда «SPORTINFORM - Kazinform».