В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал чемпионат Республики Казахстан по паралимпийскому виду спорта - бочче, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на открытии крупного спортивного соревнования, Председатель Сената, Президент Казахстанской федерации по бочча Маулен Ашимбаев отметил, что в стране важно развивать инклюзивный спорт.

«Сегодня сюда съезжаются юные спортсмены, их родители и тренера со всего Казахстана. Мы смело можем сказать, что сегодня настоящий спортивный праздник. Мы верим, что сегодняшнее мероприятие внесет большой вклад в создание инклюзивной, безбарьерной среды в стране. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реализуется множество мероприятий по защите и поддержке граждан с инвалидностью и детей с особыми потребностями. В том числе качественное образование, медицинское обслуживание, а также создание условий для занятий спортом. Предстоит еще много работы. Важно развивать инклюзивный спорт», — подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В церемонии открытия чемпионата страны приняли участие известные общественные деятели, представители крупных организаций, поддерживающих инклюзивный и адаптивный спорт в Казахстане.

Этот чемпионат очень важен, потому что состав национальной сборной обновится по итогам этих соревнований, а в дальнейшем они будут защищать честь страны на Паралимпийских и Азиатских Паралимпийских играх.

Около 50 спортсменов из разных регионов страны в возрасте от 15 лет и старше, примут участие в чемпионате, который пройдет с 1 по 4 июня.

Шынар Хамитова