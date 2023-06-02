РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:56, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал чемпионат Республики Казахстан по паралимпийскому виду спорта - бочче, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на открытии крупного спортивного соревнования, Председатель Сената, Президент Казахстанской федерации по бочча Маулен Ашимбаев отметил, что в стране важно развивать инклюзивный спорт.

    «Сегодня сюда съезжаются юные спортсмены, их родители и тренера со всего Казахстана. Мы смело можем сказать, что сегодня настоящий спортивный праздник. Мы верим, что сегодняшнее мероприятие внесет большой вклад в создание инклюзивной, безбарьерной среды в стране. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реализуется множество мероприятий по защите и поддержке граждан с инвалидностью и детей с особыми потребностями. В том числе качественное образование, медицинское обслуживание, а также создание условий для занятий спортом. Предстоит еще много работы. Важно развивать инклюзивный спорт», — подчеркнул Маулен Ашимбаев.


    В церемонии открытия чемпионата страны приняли участие известные общественные деятели, представители крупных организаций, поддерживающих инклюзивный и адаптивный спорт в Казахстане.

    Этот чемпионат очень важен, потому что состав национальной сборной обновится по итогам этих соревнований, а в дальнейшем они будут защищать честь страны на Паралимпийских и Азиатских Паралимпийских играх.

    Около 50 спортсменов из разных регионов страны в возрасте от 15 лет и старше, примут участие в чемпионате, который пройдет с 1 по 4 июня.


    Шынар Хамитова


    Теги:
    Спорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!