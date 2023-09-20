В Астане спасли висевшего на карнизе 20 этажа ребенка

В социальных сетях распространяется видео спасения ребенка, повисшего на карнизе 20 этажа в ЖК «Highvill Astana», передает МИА "Казинформ".

Информация о том, что замечен ребёнок, который повис на карнизе 20 этажа в ЖК «Highvill Astana», блок С., поступила 19 сентября примерно в 16:00 на пульт старшего смены ТОО «RaМad» Нарула Торекулова.

- Охранник незамедлительно поднялся на этаж и проник в квартиру, где произошло данное ЧП, затем поднял ребенка с карниза, вытащил из окна, тем самым спасая жизнь ребёнку. Оказалось, что это была девочка примерно 10 лет. В настоящий момент с ребёнком все хорошо, ее передали родителям, - сообщается на одном из пабликов в Instagram.

В комментариях пользователи пишут о том, что смотрела за девочкой няня.