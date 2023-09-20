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    14:46, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане спасли висевшего на карнизе 20 этажа ребенка

    охранник Астана спас ребенка
    Кадр видео

    В социальных сетях распространяется видео спасения ребенка, повисшего на карнизе 20 этажа в ЖК «Highvill Astana», передает МИА "Казинформ".

    Информация о том, что замечен ребёнок, который повис на карнизе 20 этажа в ЖК «Highvill Astana», блок С., поступила 19 сентября примерно в 16:00 на пульт старшего смены ТОО «RaМad» Нарула Торекулова. 

    - Охранник незамедлительно поднялся на этаж и проник в квартиру, где произошло данное ЧП, затем поднял ребенка с карниза, вытащил из окна, тем самым спасая жизнь ребёнку. Оказалось, что это была девочка примерно 10 лет. В настоящий момент с ребёнком все хорошо, ее передали родителям, - сообщается на одном из пабликов в Instagram.

    В комментариях пользователи пишут о том, что смотрела за девочкой няня.

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    Публикация от NUR-SULTAN|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

    Теги:
    Спасение Происшествия Дети Астана
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