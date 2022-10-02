В Астане состоялся «космический» турнир по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли (ИСЗ), знаменующий начало космической эры человечества. В честь 65-летия запуска первого спутника Земли сегодня в Астане состоялся турнир по настольному теннису на Кубок космонавта Мусабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С инициативой провести соревнования по настольному теннису в канун знаменательной даты выступили предприятия Казкосмоса. Участие в турнире приняли десять команд, которые представляли АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары», СП «Байтерек», ТОО «Ғалам», Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК.

Участников первого «космического» теннисного турнира от имени Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК приветствовал вице-министр Малик Олжабеков, пожелав успешного старта.

По итогам состязаний, которые длились в течение всего дня, Кубок космонавта Мусабаева завоевала команда спортсменов АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары», второе и третье место достались двум командам АО «РЦКС», представители которого стали также первыми «ракетками» среди мужчин и женщин.

Церемонию награждения победителей провел сам Талгат Мусабаев. «Настольный теннис - это игра не только сильных и быстрых, но и умных людей, умеющих просчитать траекторию, скорость полета теннисного шарика, ведь не зря в руках вы держите ракетку», - сказал Т. Мусабаев, поблагодарив организаторов за инициативу Кубка и приглашение на турнир.

Победительница турнира среди женщин – инженер космической связи Татьяна Бородина пришла на соревнование со своими детьми, которые были самыми активными болельщиками своей мамы и завили о том, что тоже будут играть в теннис.

Организаторы «космического» турнира выразили благодарность всем участникам соревнований, Федерации настольного тенниса РК, судьям, спонсорам.

«Имя космонавта Талгата Мусабаева ассоциируется с высшими достижениями республики в космической сфере, поэтому нашему первому «космическому» турниру желаем стать таким же прорывным и традиционным в Казахстане в этом популярном виде спорта, - отметил в своем выступлении организатор турнира, советник председателя АО «РЦКС» Еркин Шаймагамбетов.



