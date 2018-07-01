В Астане соберутся министры по туризму государств-членов Тюркского совета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-8 августа в Астане состоится четвертая встреча министров по туризму государств-членов Тюркского совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Организатором предстоящего мероприятия является Министерство культуры и спорта Казахстана при содействии секретариата Тюркского совета, НК «Kazakh Tourism» и Министерства иностранных дел РК.

Как ожидается, в мероприятии примут участие главы туристских ведомств государств-членов Тюркского совета - Казахстана, Турции, Кыргызстана и Азербайджана, а также представители секретариата Тюркского совета. В качестве почетных гостей также приглашены председатели государственных комитетов по туризму Узбекистана и Туркменистана и министр культуры и туризма Китая.

Кроме того, планируется участие членов вновь созданного Консорциума совместного туристcкого проекта Тюркского совета «Современный Шелковый путь» в лице заинтересованных туроператоров тюркоязычных стран.

Стороны обсудят основные вопросы подготовки к запуску и коммерческой реализации проекта совместного турпродукта «Тюркский совет - современный Шелковый путь», в том числе разработку веб-сайта турпродукта, ценовую политику, маркетинговую и коммуникационную стратегию туроператоров, продвижение на мировом рынке, телевещание рекламных видеороликов по каналам стран-участниц, взаимодействие с ЮНВТО и другое.

Наряду с этим, в ходе намеченной встречи планируется презентация документального фильма о совместном туре по Современному Шелковому пути, снятого турецким телеканалом «TRT Avaz» при сотрудничестве со странами Тюркского совета.

Вместе с тем в рамках повестки Министерством культуры и спорта Казахстана инициируются вопросы оптимизации системы въезда на территорию государств Тюркского совета и Китая - визовый режим «Шелковый путь»/«Silkroad», а также объявления 2019 года «Годом туризма Казахстана в Азербайджане».

По итогам запланированной встречи сторонами предполагается подготовка пакета согласованных решений по вопросам повестки в сфере туризма для вынесения на обсуждение в ходе очередного саммита глав государств Тюркского совета, который состоится 3 сентября в кыргызском городе Чолпон-Ата на Иссык-Куле.

Напомним, что аналогичная третья встреча министров по туризму проходила 6-7 июня 2016 года в столице Кыргызстана Бишкеке.

Созданный 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахичевани Тюркский совет или Совет сотрудничества тюркских государств - это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.