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В Астане соберутся более 1800 атлетов со всего мира

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Июня 2023, 16:24
В Астане соберутся более 1800 атлетов со всего мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 июля Астана соберет всех любителей триатлона на крупном соревновании IRONMAN 70.3 ASTANA. Об этом сообщил заместитель руководителя городского управления физической культуры и спорта Еркегали Корбозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот уже в четвертый раз столица готовится встречать участников самого ожидаемого спортивного мероприятия по триатлону – гонки серии IRONMAN. За последние пять лет соревнование стало крупнейшим международным событием Астаны: только в прошлом году его посетило более 5 тыс зрителей. Организаторы ожидают свыше 1800 участников из 60 стран. Напомним, в прошлом году на старт вышло 1634 участника из 56 стран мира. Из них около 1000 казахстанцев, остальные спортсмены – из Индии, Китая, представители Европы и Америки, а также экспаты, которые присутствуют в Казахстане. Но число гостей будет вдвое больше, ведь участники с большой вероятностью прибудут с родными и друзьями», - сказал Еркегали Корбозов.

Спикер отметил, что количество участников соревнования растет из года в год. Соревнования IRONMAN Kazakhstan положительно влияют на развитие триатлона в стране.

«В честь 25-летия столицы планируется провести еще одно масштабное мероприятие – республиканский турнир по байге. Около 100 наездников со всех регионов страны будут состязаться на ипподроме «Казанат». В программе соревнований – байга на 7 км - «кунан» и «жорга», 15 км - «топ» и 22 км байге «аламан». Общий призовой фонд соревнования составляет 30 миллионов тенге. Начало – 6 июля в 10:00 ч. Вход бесплатный. В тот же день состоится открытый городской турнир «Толагай алыптары». В турнире могут принять участие жители и гости города в возрасте от 18 лет и старше. Место проведения турнира – автостоянка Центрального парка. Открытие в 16:00. Общий призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона тенге», - добавил Еркегали Корбозов.

Раннее сообщалось, что в Астане пройдет около 50 массовых спортивных мероприятий, посвященных 25-летию столицы.


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