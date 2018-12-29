В Астане сильные морозы отступят перед Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в последние дни 2018 года столицу ждут снег и метель, передает официальный сайт акимата Астаны.

29 декабря: облачно, днем временами снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -10...-12 °С, днем -4...-6 °С.



30 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -9...-11 °С, днем -7...-9 °С.



31 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -16...-18 °С, днем -13...-15 °С.