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В Астане сильные морозы отступят перед Новым годом

29 Декабря 2018 09:37 148
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В Астане сильные морозы отступят перед Новым годом

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в последние дни 2018 года столицу ждут снег и метель, передает официальный сайт акимата Астаны.

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 29 декабря: облачно, днем временами снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -10...-12 °С, днем -4...-6 °С.

30 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -9...-11 °С, днем -7...-9 °С.

31 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -16...-18 °С, днем -13...-15 °С.

 

 

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Ключевые слова: Погода, Астана,
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