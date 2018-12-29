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В Астане сильные морозы отступят перед Новым годом
29 Декабря 2018 09:37 148
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в последние дни 2018 года столицу ждут снег и метель, передает официальный сайт акимата Астаны.
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29 декабря: облачно, днем временами снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -10...-12 °С, днем -4...-6 °С.
30 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -9...-11 °С, днем -7...-9 °С.
31 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -16...-18 °С, днем -13...-15 °С.
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