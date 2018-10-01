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В Астане родителям предлагают следить за питанием школьников онлайн
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трех перегруженных школах Астаны дети пробуют платить за еду в столовой безналичным способом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления образования Астаны Ануара Жангозина.
В управлении считают, что безналичная оплата поможет решить проблему больших очередей в буфетах.
Пилотный проект, по его словам, несколько недель назад внедрили в школах № 27, 54, 59. Решение по дальнейшему распространению опыта в других школах Астаны будет приниматься во второй четверти.
«Мы введем именно с карточками (Астана) LRT. (...) Баланс карточки Astra Plat родители пополняют через терминал либо онлайн, - рассказал он на пресс-конференции. - Родители смогут увидеть, на какую сумму и что купил их ребенок, в том числе и нежелательную продукцию. Ребенок, приходя в буфет и уже оплачивая картой, не сможет выбрать те продукты, которые родители запретили. Когда списывается баланс, родители получают уведомления. Это удобство для родителей, школьников и школы».
По данным управления, с начала нового учебного года во всех 85 школах столицы организовано школьное питание. На бесплатной основе горячее питание получают более 76 тыс учащихся начальных классов и свыше 1,2 тыс детей из социально уязвимых слоев населения с 5 по 11 классы. Стоимость одноразового питания составляет 338 тенге. За счет спонсоров питание организовано для 620 детей.
Для учащихся, не входящих в категорию социально уязвимых слоев населения, питание предоставляется на платной основе.
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