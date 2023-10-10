В Астане работают модульные пункты по трудоустройству молодежи

В Астане реализуется ряд проектов по трудоустройству молодежи. Об этом сообщил руководитель столичного управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейчас работают центры обслуживания молодежи и модульные пункты «Возможности для всех». Эти пункты располагаются в местах скопления людей. Например, в районе «Встречи», «Евразии». В этих пунктах жители столицы могут получить бесплатную консультацию по работе и освоению цифровых навыков, а также о мерах государственной поддержки и возможностях трудоустройства. Там можно записаться в проект «Freelance возможность», – сказал К.Камбаров.

По его словам, с помощью проекта «Freelance возможность» молодежь обучается востребованным цифровым навыкам. Это такие специальности, как таргетолог, SMM, видеограф, маркетплейс, мобилограф, графический дизайнер и веб-дизайнер.

Также К.Камбаров сообщил, что среди молодежи, с целью информирования о государственных программах, в том числе проектах трудоустройства, распространяются информационные буклеты. Кроме того, заключены договора с преподавателями курсов, имеющими опыт работы в своей сфере более 6 лет, а также работавшими с компаниями Kaspi.kz, BI Group, Atameken, KazDream и другими.