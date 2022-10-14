14 Октября 2022, 19:11

В Астане пройдет XXVIIІ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 18 по 23 октября в Астане пройдет XXVIIІ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана, посвященный 100-летию выдающейся актрисы театра и кино, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии Казахстана Шолпан Жандарбековой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта.

Шолпан Исабековна Жандарбекова родилась 1 января 1922 года в ауле Милыбулак в Каркаралинском районе Карагандинской области. В 1942 году окончила театрально-художественное училище в Алматы. Снималась в кино, работала с кинорежиссёром Ш.Аймановым. С 1941 года - актриса Казахского театра драмы им. М.Ауэзова, где проработала до конца жизни и сыграла более 200 ролей.

В 1945 году Шолпан Жандарбекова дебютировала в кино в фильме «Путь Абая». Затем актриса снялась в фильмах «Дочь степей» в роли Зияды, «Поэма о любви» в главной роли Баян Сулу, «Перекрёсток» и другие.

С 1968 года Ш.Джандарбекова занималась педагогической деятельностью. С 1978 года преподавала предмет - «Мастерство актёра» в Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова, тем самым внесла немалый вклад в дело подготовки будущих артистов театра.

Казахский театральный деятель, актриса театра и кино, педагог Шолпан Жандарбекова сыграла в ролях: Раш «В час испытаний» М. Ауэзова, Актоты «Ахан-серэ и Актоты» Г.Мусрепова, Баян «Козы Корпеш - Баян Сулу» Г. Мусрепова, Енлик «Енлик - Кебек» М. Ауэзова, Тогжан «Абай» М. Ауэзова, Шолпан «Айман-Шолпан» М. Ауэзова и другие.

Ш. Жандарбекова - лауреат Государственной премии Казахстана, была награждена орденами«Трудового Красного Знамени», «Отан» и медалью «За трудовое отличие».

В фестивале примут участие:

1.Казахский музыкально-драматический театр имени Серке Кожамкулова, О. Жанайдаров «Джут».

2. Казахской государственной академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова, Г.Лорка «Оян, қалыңдық».

3.Государственный театр драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова, Ч. Айтматов «Боранды бекет».

4.Государственный русский драматический театр имени Федора Михайловича Достоевского, А. Экзюпери «Маленький принц».

5.Акмолинский областной русский драматический театр, А.Чехов «Чайка».

6.Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева, Х.Алтай, Х. Оралтай «Алтайдан ауған ел».

7.Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина, Ш.Мұртаза «Текебұрқақ».

8. Государственный академический русский театр имени Максима Горького, А.Островский «Гроза».

9. Туркестанский музыкально-драматический театр, Е.Аманшаев «Сказание о Коркыте».

10. Республиканский академический немецкий драматический театр, М. Фриш«Андорра».