В Астане пройдет Всемирный нефтяной конгресс

В 2028 году в Астане впервые пройдет Всемирный нефтяной конгресс. Решение было принято после встречи ассоциации KAZENERGY с руководством Всемирного нефтяного совета (ныне WPC Energy) в Лондоне, где был подписан соответствующий меморандум, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Председатель KAZENERGY Магзум Мирзагалиев, президент WPC Energy Педро Мирас, генеральный директор ассоциации Алибек Куантыров, заместитель акима Астаны Евгений Глотов, вице-президент WPC Energy Джамбулат Сарсенов и генеральный директор WPC Energy Пирс Ример обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая техническую поддержку, научные исследования и подготовку кадров.

Фото: KAZENERGY

Конгресс объединяет представителей 57 стран, представляющих 96% мирового производства и потребления нефти и газа. В результате голосования заявка Астаны ими была единогласно поддержана. Ожидается, что мероприятие положительно повлияет на экономику, привлечет инвестиции и технологии, а также улучшит бизнес-климат в Казахстане.

Фото: KAZENERGY

Финансирование конгресса будет осуществляться за счет международных спонсорских средств. Прибыль от мероприятия направят на благотворительные цели, включая создание Музея нефти в Атырау и образовательные гранты для казахстанских студентов.

Данное событие стало возможным благодаря многолетним усилиям и партнерству ассоциации KAZENERGY со Всемирным нефтяным советом, поддержке правительства и АО НК «КазМунайГаз». Конгресс WPC Energy, проводимый с 1933 года, собирает ведущих экспертов и руководителей корпораций для обсуждения глобальных энергетических вопросов.