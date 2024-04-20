В Астане пройдет Совещание министров обороны государств–членов ШОС

Встреча состоится 26 апреля. Совещание организовано в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Деятельность Совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности.

Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств –членов Шанхайской организации сотрудничества, ее Генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Организации и министра обороны Республики Беларусь.