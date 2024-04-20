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    10:18, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    В Астане пройдет Совещание министров обороны государств–членов ШОС

    МО
    Фото: Минобороны РК

    Встреча состоится 26 апреля. Совещание организовано в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    Деятельность Совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности.

    Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств –членов Шанхайской организации сотрудничества, ее Генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Организации и министра обороны Республики Беларусь.

    Теги:
    ШОС Терроризм Минобороны РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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