В Астане пройдет пресс-конференция с участием гендиректора корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 июля в 11:00 по адресу г. Астана, ул. Сығанақ 17/10 состоится пресс-конференция с участием генерального директора корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфии Даулкеткалиевны Адиевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.



На брифинге спикер расскажет о результатах работы единого благотворительного оператора группы компаний АО «Самрук-Қазына» – Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» за последние шесть месяцев и планах по дальнейшему развитию фонда

На мероприятие приглашаются журналисты, у которых будет возможность получить ответы на все интересующие вопросы.

Для аккредитации до 17:00 19 июля просим отправить на номер 8 747 391 29 70 через приложение Whatsapp ФИО журналистов и операторов, название СМИ, номер документа удостоверяющего личность/когда и кем выдан, перечень техники, контактный номер.

По дополнительным вопросам обращаться по указанному выше номеру телефона.