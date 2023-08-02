В Астане пройдет отборочный этап первенства страны по байге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ипподроме Астаны состоится отборочный этап V чемпионата Казахстана по байге, организованного общественным объединением «Федерация байге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.



Первенство страны организовано акиматом Астаны и Ассоциацией национальных видов спорта РК, отборочный этап состоится 5 августа в 10:00.

Мероприятие, которое покорит сердца любителей национальных видов спорта и профессиональных спортсменов, пройдет на ипподроме города Астаны.

Всадники получат возможность продемонстрировать свое мастерство и профессиональный уровень в рамках проводимых соревнований, чтобы выиграть различные призы и путевки на финальные соревнования.

Турнир пройдет по четырем видам скачек: Кунан байга, топ байга, аламан байга и жорга, общий призовой фонд – 23 500 000 тенге.

В рамках развлекательных мероприятий состоятся: конкурс национальных костюмов среди женщин «Ұлттық киім – ұлт ажары» с призовым фондом 1 000 000 тенге, где девушкам предстоит продемонстрировать аутентичный национальный наряд, выполненный своими руками; розыгрыш призов для зрителей, с общим призовым фондом в 3 000 000 тенге.