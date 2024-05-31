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    23:45, 30 Май 2024 | GMT +6

    В Астане пройдет отбор на Всемирные игры кочевников через конкурс батыров

    Конкурс сильнейших «Толагай»
    Фото: акимат Астаны

    В честь Дня государственных символов 2 июня в столичном парке «Астана Триатлон» пройдет конкурс сильнейших «Толагай», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    В турнире проводится для популяризации героев Великой степи и казахских этно-игр. В нем смогут принять участие столичные спортсмены, обладающие мощной силой.

    Батыры соревнуются по пяти видам соревнований: сгибание железа длиной 1,5 м на шее, перетаскивание 100-килограммового камня на расстояние до пункта назначения, установка 130-килограммового тяжелого бревна на затылок, буксировка 200-килограммовой грузовой тележки, метание десятикилограммового копья на расстояние.

    Конкурс сильнейших «Толагай»
    Фото: акимат Астаны
    Конкурс сильнейших «Толагай»
    Фото: акимат Астаны

    По словам организаторов, данный конкурс станет отборочным этапом столицы на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре. То есть лучшие из них, выявленные по итогам пяти состязаний, будут соревноваться на предстоящем республиканском турнире.

    Церемония открытия соревнований запланирована на 2 июня в 16:00, регистрация участников — в 14:00.

    Турнир с общим призовым фондом в один миллион тенге пройдет во второй раз в столице при поддержке акимата города.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт спортсмены Казахстана Национальные виды спорта Астана День госсимволов РК Игры кочевников
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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