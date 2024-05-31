В Астане пройдет отбор на Всемирные игры кочевников через конкурс батыров

В честь Дня государственных символов 2 июня в столичном парке «Астана Триатлон» пройдет конкурс сильнейших «Толагай», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В турнире проводится для популяризации героев Великой степи и казахских этно-игр. В нем смогут принять участие столичные спортсмены, обладающие мощной силой.

Батыры соревнуются по пяти видам соревнований: сгибание железа длиной 1,5 м на шее, перетаскивание 100-килограммового камня на расстояние до пункта назначения, установка 130-килограммового тяжелого бревна на затылок, буксировка 200-килограммовой грузовой тележки, метание десятикилограммового копья на расстояние.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

По словам организаторов, данный конкурс станет отборочным этапом столицы на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре. То есть лучшие из них, выявленные по итогам пяти состязаний, будут соревноваться на предстоящем республиканском турнире.

Церемония открытия соревнований запланирована на 2 июня в 16:00, регистрация участников — в 14:00.

Турнир с общим призовым фондом в один миллион тенге пройдет во второй раз в столице при поддержке акимата города.