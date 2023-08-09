В Астане пройдет Jastar Fest ко Дню молодежи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Международного дня молодежи, который отмечают 12 августа, в Астане проведут фестиваль Jastar Fest, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Jastar Fest начнется в 19:00 вечера 11 августа в Амфитеатре на набережной Есиля. Мероприятие организует МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны.

Проект направлен на стимулирование интереса к искусству и культуре у молодежи, воспитание национального и гражданского самосознания, патриотизма, развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего поколения, поддержку и реализацию молодежных общественно значимых инициатив.

В рамках фестиваля известные личности поделятся своим опытом, также состоится праздничный концерт с участием известных казахстанских звезд эстрады и творческих коллективов, небольшие конкурсы с призами, в конце мероприятия объявят победителей Instagram конкурса.