Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Астане пройдет городской фестиваль детского творчества «Балбөбек»

18 Октября 2018 22:41 55
Поделиться:
В Астане пройдет городской фестиваль детского творчества «Балбөбек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 октября при поддержке акимата города Астаны во Дворце «Жастар» состоится открытие городского фестиваля детского творчества «Балбөбек», сообщает официальный сайт города. 

Фестиваль пройдет в несколько этапов в течение трех дней.

Номинации конкурса: «Хореография», «Эстрадный вокал», «Художественное слово» и «Изобразительное искусство». Для участия приглашаются юные таланты в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 26 октября.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. Критерии оценок зависят от номинации. Помимо творческих способностей, от участников ждут оригинального подхода и запоминающегося образа.

На протяжении многих лет «Балбөбек» успел стать любимым и узнаваемым конкурсом в столице. Несколько тысяч маленьких артистов, танцоров и вокалистов покорили сердца зрителей со сцены Дворца «Жастар». С каждым годом количество желающих принять участие увеличивается в разы. Растет конкуренция, пробуждая в детях дух соперничества и настрой на победу.

30 октября в 10:00 пройдет первый отборочный тур. 31 октября в это же время состоится второй тур. Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение победителей - 1 ноября в 15:00.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив