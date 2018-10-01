В Астане пройдет городской фестиваль детского творчества «Балбөбек»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 октября при поддержке акимата города Астаны во Дворце «Жастар» состоится открытие городского фестиваля детского творчества «Балбөбек», сообщает официальный сайт города.
Фестиваль пройдет в несколько этапов в течение трех дней.
Номинации конкурса: «Хореография», «Эстрадный вокал», «Художественное слово» и «Изобразительное искусство». Для участия приглашаются юные таланты в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 26 октября.
Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. Критерии оценок зависят от номинации. Помимо творческих способностей, от участников ждут оригинального подхода и запоминающегося образа.
На протяжении многих лет «Балбөбек» успел стать любимым и узнаваемым конкурсом в столице. Несколько тысяч маленьких артистов, танцоров и вокалистов покорили сердца зрителей со сцены Дворца «Жастар». С каждым годом количество желающих принять участие увеличивается в разы. Растет конкуренция, пробуждая в детях дух соперничества и настрой на победу.
30 октября в 10:00 пройдет первый отборочный тур. 31 октября в это же время состоится второй тур. Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение победителей - 1 ноября в 15:00.
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