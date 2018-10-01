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В Астане пройдет фестиваль детского творчества «Балбөбек»

21 Октября 2018 09:51 78
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В Астане пройдет фестиваль детского творчества «Балбөбек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 октября в столичном Дворце «Жастар» состоится открытие городского фестиваля детского творчества «Балбөбек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры и спорта города Астаны.

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Фестиваль пройдет в несколько этапов в течение трех дней. Номинации конкурса: «Хореография», «Эстрадный вокал», «Художественное слово» и «Изобразительное искусство». Для участия приглашаются юные таланты в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 26 октября.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. Критерии оценок зависят от номинации. Помимо творческих способностей от участников ждут оригинальный подход и запоминающийся образ.

На протяжении многих лет «Балбөбек» успел стать любимым и узнаваемым конкурсом в столице. Несколько тысяч маленьких артистов, танцоров и вокалистов покорили сердца зрителей со сцены Дворца «Жастар». С каждым годом количество желающих принять участие увеличивается в разы. Растет конкуренция, пробуждая в детях дух соперничества и настрой на победу.

30 октября в 10:00 пройдет 1 отборочный тур. 31 октября в это же время состоится 2 тур. Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 1 ноября в 15:00.

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Ключевые слова: Астана, Культура,
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