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    23:19, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане пройдет чемпионат мира по парахоккею

    Парахоккей
    Фото: акимат Астаны.

    На столичном ледовом катке «Тарлан» с 6 по 11 октября пройдет Astana 2023 World Championship B-Pool, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Казахстана, Словакии, Швеции, Японии, Финляндии и Великобритании.

    Отметим, что национальная сборная по следж-хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира прошлого года в пуле С и вышла в группу В.

    «Мы впервые участвуем в конкурсе B-Pоol. Хоккеисты из сборной команды Астаны получили такую возможность после того, как в прошлом сезоне заняли второе место на чемпионате мира С-Pool в Таиланде. В целом программу развития парахоккея в Казахстане мы начали всего пять лет назад. С тех пор он привлек внимание местных спонсоров и организаций и помог сформировать национальную сборную. Отметим, что чемпионат мира по парахоккею B-Pоol проходит в девятый раз и в третий раз в Азии», - сказал член команды Кайрат Сабиров.

    Теги:
    Спорт Хоккей Астана
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