В Астане пройдет чемпионат мира по парахоккею

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Казахстана, Словакии, Швеции, Японии, Финляндии и Великобритании.

Отметим, что национальная сборная по следж-хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира прошлого года в пуле С и вышла в группу В.

«Мы впервые участвуем в конкурсе B-Pоol. Хоккеисты из сборной команды Астаны получили такую возможность после того, как в прошлом сезоне заняли второе место на чемпионате мира С-Pool в Таиланде. В целом программу развития парахоккея в Казахстане мы начали всего пять лет назад. С тех пор он привлек внимание местных спонсоров и организаций и помог сформировать национальную сборную. Отметим, что чемпионат мира по парахоккею B-Pоol проходит в девятый раз и в третий раз в Азии», - сказал член команды Кайрат Сабиров.