В Астане пройдет чемпионат Европы по студенческим дебатам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинские дебатеры добились права проведения чемпионата Европы в 2020 году в Астане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

2018 год запомнился дебатному сообществу Астаны невероятным успехом - по информации Astana Debate Union, дебатеры столицы добились права проведения чемпионата Европы по дебатам в 2020 году в Астане.

Дебатный чемпионат университетов Европы, EUDC (European Universities Debate Championship) - второе по масштабности мероприятие по студенческим дебатам, уступающее лишь чемпионату мира. Ежегодно в турнире принимают участие более 200 команд из высших учебных заведений со всей Европы, в число которых входят такие университеты как Оксфорд, Кембридж, МГУ и Сорбонна.

Раунды турнира будут проходить в британском парламентском формате. Согласно формату, четыре команды, каждая из которых представлена двумя спикерами, рассматривают и обсуждают ту или иную резолюцию с двух позиций: сторона так называемого «правительства» ратует за тезис, в то время как сторона «оппозиции» должна его оспорить.



Основная тонкость студенческих дебатов заключается в том, что темы резолюций, кроме судей, никому заранее неизвестны и объявляются за 15 минут до начала игры, а позиции команд выбираются с помощью жребия. Таким образом, студенческие дебаты тренируют умение быстро мыслить, отстаивать свои аргументы и смотреть на проблемы с разных сторон.

Дебаты служат эффективным способом развития критического мышления, расширения кругозора, умения профессионально отстаивать свою точку зрения и совершенствовать ораторское искусство. Дебаты также повышают осведомленность учащихся об актуальных вопросах: ведь чтобы быть успешным дебатером, нужно хорошо разбираться в самых разных темах - от деталей международной торговли до тонкостей политики Европейского Союза

Будучи крупнейшим неспортивным студенческим движением в мире, дебаты также способствуют плодотворной международной интеграции студентов. Благодаря многочисленным международным турнирам вроде EUDC, студенты со всего мира знакомятся с культурами стран, находят себе друзей и единомышленников из других частей света.

Проведение Astana EUDC 2020 - это огромный шаг вперед для дебатного сообщества Казахстана и отличная площадка для казахстанской молодежи проявить себя, считает Astana Debate Union.

Автор Лаура Амантаева