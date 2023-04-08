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    12:55, 08 Апрель 2023 | GMT +6

    В Астане проверяют теплосети на потерю воды

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 апреля «Астана-Теплотранзит» планирует ввести в тепловую сеть органический краситель флуоресцеин натрия, чтобы выявить потери воды через скрытые дефекты труб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

    В случае, визуального обнаружения из-под крана горячего водоснабжения подкрашенной воды, и другие утечки, необходимо немедленно сообщить в службу «iKOMEK 109».

    А также в диспетчерскую службу «Астана-Теплотранзит»:

    - 77 12 00, 77 12 11,

    или диспетчеру службы наладки в будние дни с 8:00-12:00 13:00-17:00:

    - 79 88 97 (район Есиль),

    - 79 21 60 (вн. 102, Сарыарка/Байконыр),

    - 77 12 92 (Алматы/ Байконыр)


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