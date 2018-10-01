В Астане проверили готовность коммунальных служб к зиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня комиссия во главе с акимом Астаны проинспектировала готовность города к началу снежного сезона, передает официальный сайт столичного акимата.

Комиссия осмотрела технику двух крупнейших подрядных организаций, которые производят уборку дорог и улиц - «Астана Тазалык» и АО «Астана Зеленстрой». Парк обеих компаний превышает 400 специализированных машин. Руководство компаний рассказало комиссии, что вся техника полностью подготовлена к началу зимнего сезона. Штат сотрудников укомплектован.



Во время снегоуборочных работ на улицы готовы выйти 526 единиц техники в районе Есиль, в районе Байконыр - 177, в районе Сарыарка - 437 и Алматы - 452. В настоящее время с учетом новых улиц города проводится пересмотр маршрутов и режим уборки на дорогах столицы.



В настоящее время с учетом новых улиц города проводится пересмотр маршрутов и режим уборки на дорогах столицы. Акимат уделяет большое внимание очистке подъездных путей к социальным объектам, внутриквартальным территориям, включая подъезды к домам и дворы.

Стоит отметить, что Астана является единственным городом в стране, где очисткой дворовых территорий занимаются районные акиматы, а не КСК.



На предстоящий зимний сезон «Астана тазалык» уже заготовлена песко-соляная смесь в объеме 20 тысяч кубометров (в ближайшее время будет заготовлено ещё 8 тысяч кубометров), противогололедный реагент, разработаны маршруты по районам. Специальные роторы, которые будут использованы на выездных трассах и в сильный снегопад, также подготовлены к началу сезона.

На совещании, которое прошло с участием руководства столицы, акимов районов и подрядных организацией, задействованных в санитарной очистке города, были заслушаны отчеты представителей подрядных организаций и районных акиматов о готовности к зимнему сезону.



«Надо быть в полной готовности, - заявил аким Астаны Бахыт Султанов. - Коммунальные службы должны работать как часы, чтобы горожане не испытывали дискомфорта на дорогах из-за погодных условий».



Помимо этого, Б. Султанов поручил рассмотреть вопрос о переходе на новый формат заключения договоров с подрядными организациями, задействованными в санитарной очистке города (сегодня они составляют порядка 50% рынка). Так, участники совещания договорились «уходить» от однолетних контрактов и определения в них «видов уборки» к многолетним ГЧП-договорам, определяющим ответственность компаний за полную чистоту на определенных участках города. При этом предложено разделить районы города на крупные участки (один участок - один ГЧП-договор). Такой подход позволит обеспечить полную занятость одной компании в обслуживаемом ею районе, одновременно гарантируя ее ответственность за чистоту на вверенном ей участке. При этом многолетний период контракта придаст инвестиционную уверенность бизнеса, что обеспечит возможность модернизации технической базы и обновление парка спецтранспорта.



Данное предложение было полностью поддержано компаниями-подрядчиками, которые сегодня заняты на санитарной очистке города.



