В Астане прошло заседание казахстанско-германского делового совета

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, руководство АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и ведущие представители казахстанского бизнеса. В центре обсуждения – текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

- Наша площадка действительно является весьма востребованной и полезной. Подобные встречи позволяют обеим сторонам «сверить часы», выявить актуальные вопросы и обсудить дальнейшие совместные планы и шаги для углубления кооперации деловых кругов двух стран. Отрадно, что круг наших участников неуклонно расширяется, а повестка приобретает все более практический характер, — отметил в своем выступлении Роман Скляр.

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин рассказал, что казахстанско-германские отношения по праву занимают особое место в расширении экономического и политического взаимодействия между Центральной Азией и Европой.

- Германия, как одна из ведущих мировых экономик, занимает позицию крупнейшего торгового партнера Казахстана среди стран Европейского союза. В то же время Казахстан входит в число 50 основных внешнеторговых партнеров Германии, занимая 43-е место по итогам 2024 г. Кроме того, Казахстан рассматривается как ключевой партнер ФРГ в Центральной Азии: на долю нашей страны приходится 83% от общего объема внешней торговли Германии со всеми государствами региона», — сказал Рустам Карагойшин.

Сотрудничество между Казахстаном и Германией продолжает развиваться на прочной инвестиционной основе. Среди успешно завершенных проектов – строительство солнечного парка, цементных и машиностроительных заводов, запуск геологоразведывательной лаборатории и других промышленных объектов с участием компаний Linde, Heidelberg Materials, CLAAS, Horsch, WIKA и Zollman.

Казахстан рассматривает Германию как одного из ключевых партнеров в реализации стратегических приоритетов Казахстана – прежде всего в тех секторах, где возможна высокая добавленная стоимость и технологическое партнерство. В первую очередь это перерабатывающая промышленность, инфраструктура, логистика, металлургия, химическая промышленность и агропромышленный комплекс.

Сотрудничество с Германией особенно актуально в рамках развития высокотехнологичных и устойчивых решений, направленных на модернизацию энергетики, цифровую трансформацию и внедрение инноваций в промышленное производство. В этой связи холдинг «Байтерек», выступая в роли институционального моста, для реализации таких проектов готов предложить совместные инструменты финансирования – от соинвестирования до гарантийных механизмов. Именно в этих точках пересечения экономических интересов и стратегических целей Казахстана открываются реальные и масштабируемые возможности для долгосрочного партнерства с Германией.

В рамках заседания подписаны документы, направленные на развитие промышленной кооперации, технологическое партнерство и реализацию совместных инвестиционных проектов. Среди них — соглашение о сотрудничестве между РГП «Жезказганредмет» и немецкой компанией DAR Metall AG, основные условия финансирования между АО «Банк Развития Казахстана» и KFW Development Bank, а также меморандумы о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек» и KfW Development Bank, и между ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и IMI zimmermann & jansen technologies gmbh.

В свою очередь, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил, что устойчивость и предсказуемость делового климата в Казахстане, а также готовность к структурным реформам и технологическому партнерству делают страну одним из ключевых партнеров Германии в Центральной Азии.

- Немецкие компании видят огромный потенциал в сотрудничестве с Казахстаном и готовы расширять свое присутствие в приоритетных секторах экономики – от переработки сырья до высокотехнологичного машиностроения, — подчеркнул он.

В рамках Делового совета состоялись панельные сессии, в ходе которых обсуждались пути углубления экономических связей между Казахстаном и Германией, а также механизмы финансирования совместных проектов. Экспертами с немецкой стороны выступили генеральный директор Германского аграрного альянса Пер Бродерсен и представители финансовых институтов – KfW Banken Group, KfW IPEX-Bank GmbH, ODDO BHF SE, AKA Bank и др.

С казахстанской стороны спикерами выступили вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов и другие.

В завершение участники мероприятия выразили уверенность, что результаты дискуссий будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, ход реализации крупных проектов в металлургии и нефтехимии представили Олжасу Бектенову.