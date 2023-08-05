В Астане прошли соревнования по байге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на ипподроме «Казанат» в Астане прошел пятый квалификационный этап Республики Казахстан по байге, передает МИА «Казинформ».



Организаторами чемпионата выступили: Ассоциация национального спорта РК и Республиканская федерация «Байге».

Специальными гостями соревнований стали: министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов, а также президент республиканской Федерации «Байге» Канат Копбаев.

Дархан Кыдырали, выступая на открытии соревнований по скачкам, отметил, что в последнее время в стране возросла популярность национальных видов спорта.

«Мы - потомки народа, который не представлял своей жизни без лошади и скачек, вот почему и то, и другое будоражит наши сердца, при одном лишь упоминании. Лошади окрыляют нас, воодушевляют. Выражаю благодарность руководителям Ассоциации национального спорта РК и республиканской федерации «Байге», которые поддерживают этот истинно казахский дух и желаю нам сохранить его на века. Искренне поздравляю участников сегодняшнего турнира», - сказал он.

Выступая на торжественной церемонии, президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов подчеркнул важность проведения подобных соревнований.

Президент Республиканской федерации «Байге» Канат Копбаев сообщил, что количество зрителей, посещающих соревнования по скачкам, увеличивается.

«Мы регулярно проводим соревнования по байге в регионах страны. Наша цель - повысить осведомленность и статус нашего национального спорта. К счастью, число зрителей, проявляющих интерес к скачкам, растет день ото дня. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении», - сказал Канат Копбаев.

В турнире приняли участие около 80 скакунов из нескольких регионов страны, которые соревновались в дисциплинах: «Кунан байге», «Топ байге», «Аламан байге» и скачках «Жорга». Призовой фонд соревнований составил 23 500 000 тенге.

Результаты выглядят следующим образом:

«Кунан байге» 10 км:

1 место: скакун Алдияра Уайсхана по кличке «Лазер»;

2 место: скакун Асланбека Абдыкала по кличке «Каракат»;

3 место: скакун Нурмукаша Дильнура по кличке «Мамлюк».

«Топ байге» 16 км:

1 место: скакун Амира Серика по кличке «Мой Мир»;

2 место: скакун Асланбека Абдыкала по кличке «Абырай»;

3 место: скакун Бекзата Дильдахана по кличке «Сакура».

Соревнования «Жорга» 9 км:

1 место: скакун Жана Коканбаева по кличке «Салкурен»;

2 место: скакун Алии Аскаровой «Месяц май»;

3 место: скакун Шуака Жайлаубека по кличке «Жулдыз».

23 км «Аламан Байге»:

1 место: скакун «Талхиз» Бекзата Дильдахана;

2 место: скакун Арната Муратхана по кличке «Семсер»;

3 место: скакун Арнура Саматулы по кличке «Самал».

Организаторы соревнований наградили спортсменов, занявших 4 и 5 места, денежными призами.

Зрители также наблюдали за конкурсом национальных костюмов. Победителям этого конкурса организаторы вручили 1 миллион тенге.