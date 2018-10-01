В Астане прошел траурный митинг в память о Шерхане Муртазе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы» состоялся траурный митинг в память о народном писателе, ветеране корпорации «Казахстан» Шерхане Муртазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Qazaqstan».

В собрании приняли участие министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, ветераны казахского телевидения Султан Оразалин, Ерлан Кожагельдиев, государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, сатирик Копен Амирбек, директор «Qazaq radiosy» Серик Абдуали.

Участники поделились воспоминаниями о народном писателе. В том числе зрителям был представлен короткометражный фильм из видеоматериалов, сохраненных в золотом фонде Национального телеканала.

«Писатель, который руководил несколькими печатными изданиями, такими как «Социалистический Казахстан», «Лениншіл жас», «Егемен Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», а также государственной телерадиокомпанией «Казахстан» внес огромный вклад в развитие отечественной журналистики. Он также решал социальные вопросы журналистов телевидения и газет, поддерживал их творчество. Воспитал достойных специалистов, которые могут уверенно чувствовать себя учениками Шерхана Муртазы («Шерханның шекпенінен шыққан»). Усердно работал во благо нации и решал общественные вопросы в качестве публициста и общественного деятеля. Проделал огромную работу будучи депутатом Мажилиса Парламента РК. Его произведения, такие как «Қызыл жебе», «Ай мен Айша», «Интернат наны», стали бесценным наследием казахской литературы. Яркий образ Шерхана Муртазы навсегда сохранится в сердце каждого человека», - отметил министр, открывая траурный митинг.





В ходе мероприятия общественные деятели говорили о жизни и творчестве литератора, о его роли в обществе. Известный писатель Шерхан Муртаза скончался 9 октября после тяжелой болезни. Официальная церемония прощания прошла сегодня в Казахском академическом драматическом театре имени М. Ауэзова. В сентябре этого года писателю исполнилось 86 лет.













