В Астане прошел товарищеский матч по инклюзивному футболу

Мероприятие прошло в рамках проекта UNI Football League — первой инклюзивной футбольной лиги в Казахстане для детей и подростков с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Общественный фонд «Bolashak Charity», Казахстанская федерация футбола и Корпоративный фонд «Freedom Шапағат» объединились для реализации уникального социального проекта, направленного на поддержку детей с особыми потребностями, развитие инклюзивного спорта и формирование ценностей взаимопомощи и добра через футбол.

Фото: UNI Football League

Проект UNI Football League стартовал в 2023 году в Астане на средства Зимнего благотворительного бала. А уже сегодня в Лиге участвуют 115 детей из 9 городов Казахстана: Астана, Шымкент, Атырау, Актобе, Семей, Караганда, Петропавловск, Тараз и Усть-Каменогорск. Все участники обеспечены спортивной формой, инвентарем и обучаются под руководством квалифицированных тренеров, прошедших специальную подготовку по работе с детьми с ООП. В каждом городе тренируют специалисты с лицензиями UEFA категорий B, C и D.

Цель проекта — обеспечить доступ к регулярной физической активности и создать безопасную и поддерживающую среду для социализации особенных детей через футбол.

Фото: UNI Football League

18-летний Нұрсұлтан Әбдірахман из Астаны с синдромом Дауна, до участия в проекте практически не выходил из дома и находился на домашнем обучении.

— Футбол — единственная секция, куда ходит наш сын. Занятия дали ему силу, уверенность и веру в себя. Он стал выносливее, научился ставить цели и преодолевать трудности, улучшилась координация и общее самочувствие. Здесь его принимают, поддерживают и ценят, — рассказала его мама Айнур Ажданова.

А 17-летний Алдияр Жоламан с аутизмом также из Астаны, с первых дней не пропустил ни одной тренировки.

— Для моего сына футбол — это больше, чем игра. С раннего детства он с нетерпением ждал матчей своей любимой команды «Астана», никогда не пропускал трансляции и старался играть во дворе с другими детьми. Но раньше футбол был практически недоступен для наших детей. Все изменилось с появлением проекта UNI Football League. Для Алдияра, как и множества других детей с аутизмом, это возможность проявить себя, учиться взаимодействовать с другими, следовать правилам, верить в свои силы. Для нас это настоящее чудо, что подобный проект стал возможным в Казахстане. Огромная благодарность всем, кто создавал и развивает этот важный и нужный проект! — отметила мама Алдияра, Алия Бейсембаева.

11-летний Абильмансур Асаев, вратарь команды из Караганды, талантлив не только в футболе — он призер конкурсов по легкой атлетике, плаванию и хореографии.

— Мы очень рады, что есть такая возможность и наши дети могут развиваться в футболе. Благодаря занятиям у моего внука улучшилось поведение, концентрация внимания, он стал увереннее и активнее в общении с людьми. А самое главное нашим детям пришло понимание, что они одна команда. Абильмансур ходит на футбол с большим удовольствием, ему очень нравится играть в футбол, — говорит Марзия Зарипова, бабушка.

Фото: UNI Football League

Партнерами матча выступили: компания «A-Event KZ», международная сеть пиццерий «Додо Пицца», ОО «ЮНИКС» с торговой маркой «TASSAY», ИП «Chunky Astana».