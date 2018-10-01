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В Астане прошел первый кибертурнир по видеоиграм

1 Октября 2018 12:06 178
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В Астане прошел первый кибертурнир по видеоиграм

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в столице прошел первый киберспортивный турнир Astana Atrium Games. В общей сложности в нем приняли участие более 100 студентов и школьников, передает официальный сайт акимата. 

Astana Atrium Games - новое для нашего города мероприятие, где переплетается киберспортивная и гик-культура. Турнир организован для молодежи, но уникальная атмосфера привлекла как детей, так и их родителей.

Киберспортивное мероприятие Astana Atrium Games было представлено масштабной игровой зоной. Каждый желающий получил возможность сыграть на специальных игровых компьютерах. Также проводились турниры по различным дисциплинам - Dota2, CS:GO, Hearthstone, FIFA и Mortal Combat. Всего в каждой зоне приняло участие по 32 человека. Команды определили через жеребьевки.
Выбор этих кибердисциплин обусловлен повышенным интересом нынешней молодежи к виртуальным баталиям. «Для нашего университета - это новое направление в развитии киберспорта. Его мы проводим впервые и надеемся, что данное мероприятие станет ежегодным турниром среди киберспортсменов со всего Казахстана. Самое главное, мы даем стимул к изучению нового и интересного. Вместе с тем дети, школьники и студенты изучают таким образом цифровые возможности и английский язык. Как результат, мы рушим стереотипы, что игры - это плохо. Ведь технологии и турниры дают огромные возможности для развития наших детей», - отметила вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Назарбаев Университета Кадиша Даирова.

Стоит отметить, что на мероприятии Astana Atrium Games можно было погрузиться в гик-культуру благодаря костюмированному шоу, а также принять участие в квестах и конкурсах. Организаторы обещают, что подобные турниры в ближайшее время пройдут еще в 9 городах Казахстана.

В Астане прошел первый кибертурнир по видеоиграм

В Астане прошел первый кибертурнир по видеоиграм  

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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