В Астане прошел международный дискуссионный форум «Данные для детей»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел дискуссионный форум «Данные для детей», организованный ЮНИСЕФ в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Первая дискуссионная сессия UNICEF Talks была посвящена обсуждению роли усовершенствованных данных в повышении эффективности политики в интересах детей в таких вопросах как насилие в отношении детей, ликвидация детской бедности, детское и материнское здоровье, а также проблемам анализа больших данных в Казахстане и их использования при реализации государственной политики.

В дискуссии приняли участие представители ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Министерства здравоохранения РК, Генеральной прокуратуры.

«Сегодня мы обладаем наибольшим количеством информации о проблеме насилия в отношении детей, чем когда-либо в истории. Согласно данным ЮНИСЕФ, насилие по отношению к детям, которое включает как физическое насилие, так и психологическую агрессию, в регионе Центральной Азии и Восточной Европы составляет 70%, при этом большое количество случаев насилия относится к детям в возрасте до 2 лет.

По данным, которые мы получили из Великобритании, 10% детей в этой стране подвергаются серьезным формам насилия. И сегодня, обладая этими данными, мы можем воспользоваться опытом частного сектора или сектора общественного здравоохранения по использованию данных для прогнозирования, расчета рисков в данной сфере. Такие форумы, как этот - отличная возможность обсудить проблему, эта сфера заслуживает дальнейших исследований и обсуждений», - отметил в своем выступлении региональный советник ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Аарон Гринберг.

Руководитель департамента Минздрава РК Бейбут Есенбаев в своем выступлении поделился опытом цифровизации сферы общественного здравоохранения. В частности, он привел следующие цифры: благодаря получению результатов исследований на смартфон, количество времени ожидания в очередях снизилось в 2,5 раза, в два раза сократилось количество визитов граждан в поликлинику, в 80% медицинских организаций введено электронное (безбумажное) ведение документации, возросла доступность информации, что сэкономило 50% времени, как врачам, так и пациентам.

Вторая сессия «Инновации данных для мониторинга «Прогресс для каждого ребенка» была посвящена обсуждению возможностей использования данных в эпоху информационно-коммуникационных технологий и цифровизации государственного и частного секторов.

Многие эксперты отметили, что появление «больших данных» подпитывает интерес к силе данных и аналитике, что позволяет стимулировать инновации, обучение и понимание, а самое главное интерес к их потенциалу решать сложные вопросы.

Участники ознакомились с опытом Научного хаба по анализу данных (Datasciencehub), созданного ЮНИСЕФ в Казахстане в 2018 году в рамках партнерства с Бизнес-инкубатором MOST, Казахско-Британским техническим университетом, университетом Нархоз и Международным университетом ИТ.

Научный хаб объединяет специалистов по анализу данных и помогает найти научные решения в области данных для определения наиболее актуальных детских проблем, усиления мониторинга за уровнем благополучия детей.