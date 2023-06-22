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В Астане прошел форум выпускников школ «Елорда мақтанышы-2023»

Автор:  
Шынар Хамитова
22 Июня 2023, 18:38
В Астане прошел форум выпускников школ «Елорда мақтанышы-2023»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице прошел самый масштабный вечер выпускников школ – форум «Елорда мақтанышы-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С поздравительной речью от имени Президента Касым-Жомарта Токаева выступил Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев.

«Дорогие выпускники, искренне поздравляю вас всех с началом форума «Елорда мақтаншы»! Это знаменательное событие для выпускников, которые вот-вот закончат школу и начнут новую жизнь. Перед вами откроются различные дороги и огромные возможности. Государство создает все условия для того, чтобы подрастающее поколение росло образованным, трудолюбивым и патриотичным. Надеюсь, что вы будете твердо следовать завету великого Абая «Не думай о выгоде, думай о совести, стремись знать больше». Тогда мы будем не страной, идущей за толпой, а первопроходцем», — говорится в письме Главы государства, зачитанном Мауленом Ашимбаевым.

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По словам акима столицы Жениса Касымбека, за 25 лет «Алтын белгі» в Астане получили 2300 выпускников. Из них в этом году этот знак получили 280 выпускников, а 607 детей окончили школу со знаком отличия.

«Сегодня вы сделаете шаг в большую жизнь. Верю, что энергичная, умная и образованная молодежь, как вы, добьются поставленных целей и больших успехов. Мы с гордостью говорим, что вы выпускники столицы. За 25 лет 2300 выпускников получили знак «Алтын белгі» и 607 награждены лучшим дипломом. Я считаю, что это результат усилий ваших учителей и ваших собственных. Желаю вам, собирающимся открыть новую страницу большой жизни достижения всех мечт и светлого будущего!», - сказал Женис Касымбек.

Масштабное мероприятие, в котором приняли участие более 9500 выпускников столицы, продожилось концертной программой.

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