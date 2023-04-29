В Астане прошел благотворительный забег в поддержку детей с аутизмом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице прошел благотворительный забег «Run for autism» в поддержку детей с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель марафона, организованного корпоративным фондом «Болашақ» - привлечение внимания, повышение осведомленности казахстанцев об аутизме, улучшение качества жизни детей с аутизмом и обеспечение условий для их социализации и реализации.

«Этот забег — первое масштабное мероприятие в поддержку детей с аутизмом. Этим мы хотим привлечь внимание людей к проблемам взрослых и детей. В сегодняшнем забеге участвуют 1100 человек и более 100 волонтеров. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить акимат столицы за поддержку этой инициативы. Надеемся, что подобные марафоны станут ежегодной традицией», — сказала Динара Гаплан, председатель попечительского совета фонда «Болашак».

Поддержать детей с аутизмом прибыли спортсмены, как профессионалы, так и любители, родители детей с аутизмом, а также участники из других городов. Одна из них – параспортсменка Бактыгуль Алимбекова.

«Я счастлива участвовать в этом марафоне. Я приехала специально из Алматы. Очень хотелось бы, чтобы такие забеги проходили и в других городах нашей страны. Я хочу, чтобы это мероприятие продолжилось и в других городах страны. Дети – наше будущее, им нужна поддержка», - сказала она.

Забеги состоялись на дистанции 1; 2,5; 5 и 10 километров. Стоимость участия составила от 4 990 до 7 990 тенге.

По данным организаторов, по итогам забега «Run for autism» более 6 млн тенге будут направлены на программу «Каждый ребенок достоин школы» в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Ранее в рамках было открыто 46 кабинетов в 22 школах в разных городах Казахстана, где дети с аутизмом могут обучатся наравне со всеми.

«Сегодня каждый 40-й ребенок в мире страдает аутизмом. И благодаря поддержке со стороны родителей и неравнодушных граждан условия для детей с таким диагнозом изменилась в лучшую сторону. В частности, улучшилась сфера образования. Раньше они учились отдельно или вообще не получали образования. Сейчас наши дети ходят в школу наравне с обычными детьми, участвуют в различных кружках», - поделилась мама одного из детей с аутизмом Сара Бакирова.