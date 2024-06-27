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    21:01, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане проходят Дни культуры Туркменистана

    В Астане проходят Дни культуры Туркменистана
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В Астане прошел гала-концерт в рамках Дней культуры Туркменистана в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В мероприятии выступили народные артисты и заслуженные деятели Туркменистана, победители республиканских и народных конкурсов. Они исполнили популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

    В Астане проходят Дни культуры Туркменистана
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Также была организована выставка народно-прикладного искусства и истории туркменского народа. На ней были представлены произведения искусства, выражающие национальное мировоззрение, охватывающие области художественной живописи, скульптуры, графики, моды.

    В Астане проходят Дни культуры Туркменистана
    Фото: Министерство культуры и информации РК
    В Астане проходят Дни культуры Туркменистана
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    — Завтра поставим моноспектакль. Это премьера, которую даже в Ашхабаде еще не представляли зрителю. Она о знаменитом поэте Махтумкули Фрага. Недавно отмечалось 300-летие известной личности. Благодарим братскую страну за популяризацию нашего искусства и особое уважение к нашей культуре, — сказал главный руководитель Национального драматического театра им. Алп Арслана Хандурди Бердиев.

    В Астане проходят Дни культуры Туркменистана
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Напомним, Дни культуры Туркменистана в Республике Казахстан продлятся до 27 июня. В рамках мероприятия, укрепляющего культурные связи двух стран, состоится показ художественного фильма режиссера Хекима Алавова «Красное яблоко», постановка моноспектакля «Акылгой» и показ национальной одежды Туркменистана. 27 июня артисты двух стран выступят на гала-концерте и завершат Дни культуры.

     

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации День культуры Международные отношения История мира Туркменистан
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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