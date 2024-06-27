В Астане проходят Дни культуры Туркменистана

В Астане прошел гала-концерт в рамках Дней культуры Туркменистана в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии выступили народные артисты и заслуженные деятели Туркменистана, победители республиканских и народных конкурсов. Они исполнили популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Также была организована выставка народно-прикладного искусства и истории туркменского народа. На ней были представлены произведения искусства, выражающие национальное мировоззрение, охватывающие области художественной живописи, скульптуры, графики, моды.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Завтра поставим моноспектакль. Это премьера, которую даже в Ашхабаде еще не представляли зрителю. Она о знаменитом поэте Махтумкули Фрага. Недавно отмечалось 300-летие известной личности. Благодарим братскую страну за популяризацию нашего искусства и особое уважение к нашей культуре, — сказал главный руководитель Национального драматического театра им. Алп Арслана Хандурди Бердиев.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Напомним, Дни культуры Туркменистана в Республике Казахстан продлятся до 27 июня. В рамках мероприятия, укрепляющего культурные связи двух стран, состоится показ художественного фильма режиссера Хекима Алавова «Красное яблоко», постановка моноспектакля «Акылгой» и показ национальной одежды Туркменистана. 27 июня артисты двух стран выступят на гала-концерте и завершат Дни культуры.