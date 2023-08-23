В Астане проходит чемпионат мира по джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане впервые проходит первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На мероприятии собрались более 1000 сильнейших мастеров из 42 стран мира. В этом соревновании страну представляют 194 лучших спортсмена из сборной Казахстана.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ербол Мырзабосынов, президент Международной федерации джиу-джитсу Теодоропулос Панайотис, руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, президент Ассоциации джиу-джитсу РК Куат Сагиев.

«Проведение чемпионата мира в Астане будет способствовать развитию и популяризации джиу-джитсу в республике и на международной арене, повышению профессионального мастерства и конкурентоспособности спортсменов, привлечению населения к систематическим занятиям спортом, пропаганде здорового образа жизни», - сказал Ербол Мырзабосынов.

Пять дней подряд участники соревнуются в возрастных категориях 14-21 год.

Соревнования продолжатся до 25 августа во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

Также финальные матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Qazsport».