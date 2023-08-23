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    20:50, 22 Август 2023 | GMT +6

    В Астане проходит чемпионат мира по джиу-джитсу

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане впервые проходит первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    На мероприятии собрались более 1000 сильнейших мастеров из 42 стран мира. В этом соревновании страну представляют 194 лучших спортсмена из сборной Казахстана.

    В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ербол Мырзабосынов, президент Международной федерации джиу-джитсу Теодоропулос Панайотис, руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, президент Ассоциации джиу-джитсу РК Куат Сагиев.

    «Проведение чемпионата мира в Астане будет способствовать развитию и популяризации джиу-джитсу в республике и на международной арене, повышению профессионального мастерства и конкурентоспособности спортсменов, привлечению населения к систематическим занятиям спортом, пропаганде здорового образа жизни», - сказал Ербол Мырзабосынов.

    Пять дней подряд участники соревнуются в возрастных категориях 14-21 год.

    Соревнования продолжатся до 25 августа во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

    Также финальные матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Qazsport».


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