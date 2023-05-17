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В Астане проходит благотворительная фотовыставка

Редактор:  
Артем Волков
17 Мая 2023, 18:26
В Астане проходит благотворительная фотовыставка Фото: Rotary Club Astana

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 13 по 21 мая ТРЦ Керуен проходит авторская выставка AqJaima фотографа Оспан Али при поддержке благотворительного клуба Rotary Club Astana, передает МИА «Казинформ».

Оспан Али при поддержке благотворительного клуба Rotary Club Astana. Экспозиция вдохновлена историями жизни пациентов хосписа и самоотверженным трудом санитаров, медсестер и врачей. Герои выставки обращаются к своим воспоминаниям и рефлексируют о своей жизни через объектив фотоаппарата.

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«Простыня – это та интимная вещь нашей жизни, с которой ты остаешься честным с собой. Это та вещь, на которой отпечатываются наши неподдельные эмоции и чувства. Увидев простыни хосписа, пропитанные разными пятнами и запахами, я увидел слепок судеб людей. Людей, которые хотят жить!», – рассказывает Оспан Али.

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Фотовыставку могут посетить все желающие на 2 этаже ТРЦ Керуен – рядом с SADU. Чтобы оказать поддержку хоспису, можно сделать донат на счета Rotary Club Astana.

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