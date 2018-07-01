В Астане продают фиктивные медсправки - расследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинские справки всех форм и видов сейчас можно купить в интернете. О том, кто стоит за этим и как работают «продавцы-изготовители», попробовал разобраться корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на сайте OLX, объявлениями о продажах всевозможных справок забиты целых две страницы. Наиболее популярными, безусловно, являются справки формы 086 (которые необходимы при устройстве на работу) и 083 (для получения водительских удостоверений), а также больничные листы.

Возникает вопрос: где «интернетные» продавцы достают эти справки? Каким образом они создаются и как проверяются?

Для выяснения обстоятельств, корреспондент «Казинформа» обратился к одному из продавцов «липовых» справок под видом клиента. К слову, все продавцы справок не отвечают на телефонные звонки, а только лишь переписываются посредством WhatsApp, о чем предупреждают в своих объявлениях.

Как выяснилось из такой переписки с продавцами из Сети, цены на справки форм 086 и 083 варьируются от 3 до 5 тысяч тенге, такую же сумму просят и за санитарную книжку с флюорографией. Рознятся цены и на больничные листы - 1 день «вынужденного» отдыха «производители» оценивают в сумму от 1 до 2,5 тысяч тенге. Обещают доставить через полчаса после заказа, который, к слову, нужно оплачивать через Qiwi-счета.

Говоря о происхождении медицинских документов, интернет-продавцы заверяют, что все справки из поликлиник, просто не зарегистрированы в общей базе.

По официальным данным, продажи фиктивных справок наносят удар по медбюджету на 25 млн тенге ежегодно. Напомним, в мае сотрудники департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции пресекли деятельность целой группы лиц по изготовлению фиктивных медицинских документов. В ходе проведения обыска по месту изготовления, сотрудниками Департамента обнаружены и изъяты 200 бланков медицинских справок формы №086, порядка 190 санитарных книжек, более 80 штук печатей медицинских учреждений и индивидуальные печати врачей, результаты медицинских анализов, фотографии флюорографических снимков, ежедневник с черновыми записями медицинских диагнозов и другие предметы.

Цифра в 25 млн тенге выходит из того расчета, что в среднем в день выдается 10 фиктивных справок, или 3650 справок в год. В Департаменте видят проблему не только в многочисленных изготовителей недействительных справок, но и в отсутствии ответственности со стороны заказчиков, а также в том, что справки, как правило, досконально не проверяются работодателями на действительность. Поэтому, сотрудники Департамента обратились за содействием в Министерство труда и социальной защиты РК и в Минздрав.

«В целях комплексного решения проблемы в сфере предоставления медицинских справок, в адрес Министерства труда и социальной защиты РК и Министерства здравоохранения РК направлены предложения по внесению в реестр государственных услуг, а также автоматизации процессов предоставления справок и санитарных книжек, установлению предельной стоимости услуг и внесению изменений в трудовое законодательство в части определения ответственности работодателя по обязанности проверки подлинности представляемых соискателями медицинских документов», - сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с коррупцией.

В Управлении общественного здравоохранения города Астаны корреспонденту МИА «Казинформ» заявили, что знают о массовом производстве поддельных справок уже давно, но заверяют, что в медорганизациях случаев выдачи таких справок зарегистрировано не было.

«Скорее всего, это - мошенники. В наш век современных технологий можно изготовить хоть что. У нас кустарными методами изготовляют печати. Раньше, для того, чтобы типографии получить печать, необходимо было предоставить лицензию. А сейчас, насколько я знаю, лицензии не требуются. Спокойно можно сделать печать и штамповать эти справки», - говорит заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны Алия Рустемова.

По ее словам, все справки выдаются в поликлиниках в соответствии со строгой отчетностью.

«У нас, к примеру, листы о временной нетрудоспособности идут по строгой нумерации. Есть специальный журнал строгой отчетности, где регистрируются эти листы. Приказом главного врача определяются ответственные лица, которые отвечают за это. То же касается и справок - они поступают по номерам, и так же ведется строгая отчетность по фамилиям и нумерации», - заверила А. Рустемова.

Представитель столичного горздрава также объяснила, почему не стоит обращаться к мошенникам за справками любых видов. «При выдаче той же справки формы 086, у нас необходимо прохождение флюорографии. И флюорографию обязательно нужно проходить 1 раз в год, как профилактический осмотр. И это нужно в первую очередь самому человеку, чтобы выявить заранее туберкулез или онкологическое заболевание», - подчеркнула она.