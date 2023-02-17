Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков

17 Февраля 2023, 19:17
В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор с участием присяжных заседателей по делу о незаконном обороте наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Астаны.

16 февраля специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен обвинительный приговор с участием коллегии присяжных заседателей в отношении двух жителей столицы по ст.297 ч.3 п.п.1,3) УК.

Им предъявленое обвинение в том, что в мае 2022 года они незаконно приобрели и хранили в целях сбыта гашиш весом 13 килограммов 939,63 граммов, то есть в крупном размере.

«Судом с участием коллегии присяжных заседателей установлено, что умысел был направлен на незаконное хранение в целях сбыта и сбыт наркотического средства, часть гашиша весом 989,87 граммов они сбыли, а остаток наркотического средства весом 12 кг 949,76 граммов они незаконно хранили в целях сбыта по месту жительства», - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

Один из подсудимых вину не признал полностью, а второй подсудимый вину признал частично, а именно признал вину в хранении наркотических средств без цели сбыта.

Вина подсудимых доказана вердиктом присяжных заседателей, путем тайного голосования.

Прокурор просил назначить им 12 и 10 лет лишения свободы.

Суд с участием присяжных заседателей учел смягчающие обстоятельства - наличие у подсудимых малолетних детей, частичное признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, суд с участием коллегии присяжных заседателей, путем открытого голосования назначил подсудимым по 10 лет лишения свободы каждому.

Приговор не вступил в законную силу.


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта
Свыше 200 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские в 2022 году
56 кг наркотиков изъяли у жителя Мангистауской области
Теги:
Читайте также
Сбивший насмерть ребенка пожилой водитель осужден условно в Атырауской области
Экс-замакима Караганды Жаксылыку Шалабекову вынесли новый приговор
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта
Акима Актау оштрафовали за неисполнение решения суда
56 кг наркотиков изъяли у жителя Мангистауской области
Свыше 200 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские в 2022 году
Рокировка кадров произошла в судах Казахстана
Бесплатным будет проезд в автобусах 19 марта в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей