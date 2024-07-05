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    01:57, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В Астане презентовали книгу о сотрудничестве в сфере высшего образования стран-участниц ШОС

    Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Астане прошла презентация издания «Международное сотрудничество в сфере высшего образования стран-участниц ШОС», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Издание является результатом взаимодействия стран-участниц ШОС и отражает общее стремление к развитию образования и обмену знаниями. В сборнике изложены общие успехи и совместная работа стран-участниц организации в области образования и науки, международного сотрудничества на русском, английском, китайском языках.

    Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В торжественной церемонии участвовали ректор Сианьского университета Цзяотун Чжан Лицюнь и председатель правления, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби профессор Жансеит Туймебаев.

    Теги:
    ШОС Презентация Миннауки и высшего образования РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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