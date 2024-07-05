В Астане презентовали книгу о сотрудничестве в сфере высшего образования стран-участниц ШОС

В Астане прошла презентация издания «Международное сотрудничество в сфере высшего образования стран-участниц ШОС», передает корреспондент агентства Kazinform.

Издание является результатом взаимодействия стран-участниц ШОС и отражает общее стремление к развитию образования и обмену знаниями. В сборнике изложены общие успехи и совместная работа стран-участниц организации в области образования и науки, международного сотрудничества на русском, английском, китайском языках.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В торжественной церемонии участвовали ректор Сианьского университета Цзяотун Чжан Лицюнь и председатель правления, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби профессор Жансеит Туймебаев.