РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:01, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане появится новое пешеходное пространство

    В Астане появится новое пешеходное пространство
    Фото: акимат Астаны

    Новое пешеходное пространство обустроят по проспекту Тауелсиздик в Алматинском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Проспект Тауелсиздик — важная артерия района, простирается от набережной реки Акбулак до проспекта Б. Момышулы.

    В Астане появится новое пешеходное пространство
    Фото: акимат Астаны

    По данным районного акимата, уже на площади 17,500 квадратных метров было уложено брусчатое покрытие. В том числе отремонтирован асфальт на 4000 квадратных метров.В планах также установить 40 урн и скамеек.

    В Астане появится новое пешеходное пространство
    Фото: акимат Астаны

    — Идет обустройство двух скверов по проспекту Тауелсиздик, 6/1 и на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Куйши Дина. Будут установлены теневые навесы для уютного и комфортного отдыха жителей, а также особое внимание уделяется озеленению. Уже посажено более 150 деревьев, планируется высадить более 700 деревьев, это: сосны, дикие яблони и тополя. Для нуждающихся в особой поддержке создадут безбарьерную среду, что позволит им свободно передвигаться по пешеходным зонам, — говорится в сообщении акимата.

    В Астане появится новое пешеходное пространство
    Фото: акимат Астаны

    Параллельно по району ведутся работы по обустройству двух общественных пространств: улицы Т. Жургенова и набережной реки Акбулак.

    Теги:
    Астана Акимат Деревья Общество Благоустройство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!