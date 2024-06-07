В Астане появится новое пешеходное пространство

Новое пешеходное пространство обустроят по проспекту Тауелсиздик в Алматинском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

Проспект Тауелсиздик — важная артерия района, простирается от набережной реки Акбулак до проспекта Б. Момышулы.

Фото: акимат Астаны

По данным районного акимата, уже на площади 17,500 квадратных метров было уложено брусчатое покрытие. В том числе отремонтирован асфальт на 4000 квадратных метров.В планах также установить 40 урн и скамеек.

Фото: акимат Астаны

— Идет обустройство двух скверов по проспекту Тауелсиздик, 6/1 и на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Куйши Дина. Будут установлены теневые навесы для уютного и комфортного отдыха жителей, а также особое внимание уделяется озеленению. Уже посажено более 150 деревьев, планируется высадить более 700 деревьев, это: сосны, дикие яблони и тополя. Для нуждающихся в особой поддержке создадут безбарьерную среду, что позволит им свободно передвигаться по пешеходным зонам, — говорится в сообщении акимата.

Фото: акимат Астаны

Параллельно по району ведутся работы по обустройству двух общественных пространств: улицы Т. Жургенова и набережной реки Акбулак.