В Астане появилось антинаркотическое граффити

Ранее на этом месте находились незаконные надписи, рекламирующие наркомагазины. Изображения закрасили городские службы, однако стены оставались исписанными и имели неэстетичный вид. Новый настенный рисунок не только обновил облик здания, но и стал важным символом — он посвящен теме объединения усилий в борьбе с наркопреступностью.

Граффити состоит из двух частей. На одной изображен белый голубь — символ мира, чистоты и свободы. На другой — клетка с открытой дверцей и надпись на казахском языке «Есірткісіз болашақ» («Будущее без наркотиков»).

Рисунок выполнен в формате мурала — это крупное художественное изображение на стене здания, призванное не только украсить городское пространство, но и донести важное общественное послание. Над созданием граффити работали в течение трех дней.

Инициатором проекта выступило КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» при акимате города. Акция прошла в рамках Комплексного плана «Астана – город без наркотиков» на 2024–2025 годы. К реализации также были привлечены аппарат акима района «Сарыарка», Министерство внутренних дел Республики Казахстан, управление по противодействию наркопреступности ДП города Астаны и волонтеры.

По словам организаторов, цель акции — профилактика наркопреступлений среди молодежи, формирование у подростков негативного отношения к незаконному обороту наркотиков и продвижение культуры активного и осознанного образа жизни.

Подобные проекты уже были реализованы в других регионах страны — в частности, в Караганде. В столице арт-объект стал частью визуального пространства, призванного не только украсить городской ландшафт, но и донести важное социальное послание.