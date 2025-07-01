В Астане появилось антинаркотическое граффити
В Астане появилось антинаркотическое граффити на здании бывшего Дома пионеров, ныне Дворца школьников имени М. Утемисова, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК.
Ранее на этом месте находились незаконные надписи, рекламирующие наркомагазины. Изображения закрасили городские службы, однако стены оставались исписанными и имели неэстетичный вид. Новый настенный рисунок не только обновил облик здания, но и стал важным символом — он посвящен теме объединения усилий в борьбе с наркопреступностью.
Граффити состоит из двух частей. На одной изображен белый голубь — символ мира, чистоты и свободы. На другой — клетка с открытой дверцей и надпись на казахском языке «Есірткісіз болашақ» («Будущее без наркотиков»).
Рисунок выполнен в формате мурала — это крупное художественное изображение на стене здания, призванное не только украсить городское пространство, но и донести важное общественное послание. Над созданием граффити работали в течение трех дней.
Инициатором проекта выступило КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» при акимате города. Акция прошла в рамках Комплексного плана «Астана – город без наркотиков» на 2024–2025 годы. К реализации также были привлечены аппарат акима района «Сарыарка», Министерство внутренних дел Республики Казахстан, управление по противодействию наркопреступности ДП города Астаны и волонтеры.
По словам организаторов, цель акции — профилактика наркопреступлений среди молодежи, формирование у подростков негативного отношения к незаконному обороту наркотиков и продвижение культуры активного и осознанного образа жизни.
Подобные проекты уже были реализованы в других регионах страны — в частности, в Караганде. В столице арт-объект стал частью визуального пространства, призванного не только украсить городской ландшафт, но и донести важное социальное послание.