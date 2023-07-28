В Астане планируют изменить правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане хотят ввести новые правила пассажирских и грузовых перевозок. Об этом в ходе заседания общественного совета сообщил заместитель руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Ранее данные правила утверждались Правительством Республики Казахстан, но с 1 июля 2023 года данная функция передана в местный исполнительный орган столицы. В этой связи, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует разработать новые правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице», - сказал Ержан Диханбаев.

Также замглавы ведомства попросил членов общественного совета одобрить новую редакцию согласно нормам НПА.

«Следует отметить, что передача функции утверждений правил позволит городу принимать эффективные решения в сфере пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры. В частности, сокращение ступеней согласования при внесении новых изменении, внедрение новых элементов, принятия оперативных мер в сфере пассажирского транспорта, необходимых городу в настоящее время», - добавил спикер.

Ранее Ержан Диханбаев сообщил, что в рамках договора ГЧП в столице планируется запустить 10 тысяч платных парковочных мест.

Он также отметил, что на сегодня общественный транспорт столицы ощущает острый дефицит подвижного состава. Для решения данного вопроса в 2023 году будет приобретено 400 единиц автобусов, 125 из которых уже прибыло в город.