В Астане перекроют пересечение проспекта Кабанбая батыра и улицы Орынбор

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны движение на пересечении проспекта Кабанбая батыра и улицы Орынбор будет перекрыто из-за ремонта, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, с 3 по 4 июня планирует провести работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбая батыра и ул. Орынбор.

При этом движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.