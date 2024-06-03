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    11:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане перекроют пересечение проспекта Кабанбая батыра и улицы Орынбор

    В Астане перекроют пересечение проспекта Кабанбая батыра и улицы Орынбор
    Фото: freepik.com

    По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны движение на пересечении проспекта Кабанбая батыра и улицы Орынбор будет перекрыто из-за ремонта, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Так, с 3 по 4 июня планирует провести работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбая батыра и ул. Орынбор.

    При этом движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.

    В Астане перекроют пересечение проспекта Кабанбая батыра и улицы Орынбор
    Фото: акимат Астаны

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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