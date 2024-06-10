В Астане перекроют пересечение Кабанбай батыра - Хусейн бен Талал

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Хусейн бен Талал в рамках среднего ремонта проспекта Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

С 22 часов 9 июня до 22 часов 10 июня текущего года участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.