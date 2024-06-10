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    21:42, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане перекроют пересечение Кабанбай батыра - Хусейн бен Талал

    В Астане перекроют пересечение Кабанбай батыра - Хусейн бен Талал
    Фото: акимат Астаны

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Хусейн бен Талал в рамках среднего ремонта проспекта Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    С 22 часов 9 июня до 22 часов 10 июня текущего года участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана ЖКХ Благоустройство Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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