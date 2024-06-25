В Астане перекроют движение по улице Сыганак

В Астане участок улицы Сыганак перекроют на ремонт, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

— Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак до ул. Туркестан, — говорится в сообщении акимата.

Поэтому с 00:00 часов 25 июня по 28 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.