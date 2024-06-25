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    21:31, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане перекроют движение по улице Сыганак

    В Астане перекроют движение по улице Сыганак
    Фото: акимат Астаны

    В Астане участок улицы Сыганак перекроют на ремонт, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    — Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак до ул. Туркестан, — говорится в сообщении акимата.

    Поэтому с 00:00 часов 25 июня по 28 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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