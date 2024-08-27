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    23:35, 26 Август 2024 | GMT +6

    В Астане перекроют дорогу до моста «Караоткель»

    мост караоткель
    Фото: 2gis.kz

    В Астане будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту «Караоткель» от улицы  Калкаман до моста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    В этой связи с 26 по 29 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

    Ранее сообщалось о том, что реконструкцию крупных транспортных артерий завершают в Казахстане.

    карта
    Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

     

    Теги:
    Дороги Мост Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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