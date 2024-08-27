23:35, 26 Август 2024 | GMT +6
В Астане перекроют дорогу до моста «Караоткель»
В Астане будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту «Караоткель» от улицы Калкаман до моста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.
В этой связи с 26 по 29 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее сообщалось о том, что реконструкцию крупных транспортных артерий завершают в Казахстане.