В Астане перекроют дорогу до моста «Караоткель»

В Астане будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту «Караоткель» от улицы Калкаман до моста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

В этой связи с 26 по 29 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось о том, что реконструкцию крупных транспортных артерий завершают в Казахстане.