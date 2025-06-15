В Астане отметили День отца мастер-классом по стрельбе из лука

Мероприятие прошло на территории стрелкового клуба Sadaq Aty и было организовано Казахстанской ассоциацией «Даму» по заказу Управления внутренней политики города Астаны.

Как отметил координатор проектов ассоциации «Даму» Чингисхан Кожахметов, мастер-класс стал частью ежегодного проекта «Мерейлі отбасы», направленного на укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей.

Фото: Казахстанская ассоциация «Даму»

– Проект «Мерейлі отбасы» проводится уже несколько лет и включает в себя различные мероприятия. Сегодня, в рамках празднования Дня отца, мы провели мастер-класс по традиционному казахскому виду спорта – стрельбе из лука. Это уникальная возможность для отцов и детей провести время вместе, прикоснуться к национальным традициям, научиться чему-то новому. Надеемся, что кто-то из участников продолжит заниматься этим видом спорта на постоянной основе. Федерация Садақ ату Казахстана предоставила нам площадку, а тренеры поделились своими знаниями и показали технику стрельбы, – рассказал Чингисхан Кожахметов.

Фото: Казахстанская ассоциация «Даму»

В мастер-классе приняли участие порядка 50 человек – активные семьи, которые уже не впервые участвуют в мероприятиях ассоциации. Среди них – семья Кошеновых: Габидулла и Куралай, воспитывающие двух дочерей. В прошлом году они стали победителями городского конкурса «Лучшая молодая семья – 2024».

– С 2024 года мы активно участвуем в различных конкурсах и мероприятиях, организуемых ассоциацией «Даму» и акиматом города. И сегодня также решили принять участие в мастре-классе. Это особенно важно сегодня, когда большое внимание уделяется возрождению и популяризации национальных традиций. Садақ ату – не просто игра, она учит меткости, выдержке и терпению. Сегодня мы с семьей узнали много нового и получили отличный опыт, – поделилась Куралай Абильбаева.

Фото: Казахстанская ассоциация «Даму»

В рамках проекта «Мерейлі отбасы» ассоциацией «Даму» также проводились мастер-классы по гончарному искусству, кулинарии и другим семейным активностям. По словам организаторов, такие встречи помогают укреплять семейные связи, знакомят участников с национальной культурой и становятся основой для новых дружеских отношений между семьями.