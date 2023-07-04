В Астане открыли еще один пешеходный променад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек в Instagram сообщил об открытии нового пешеходного променада, передает МИА «Казинформ».

«В столице появляются новые точки притяжения и места для отдыха горожан! Сегодня посетил одну из оживленных улиц - ул. Сатпаева. Здесь мы проводим реконструкцию от ул. Кажымукана до ул. Петрова. Общая протяженность пешеходного променада составит 3,5 км. На текущий день завершены работы от ул. К. Мунайтпасова до ул. Петрова. Установлены теневые навесы, игровые площадки, высажены деревья и зелёные насаждения. Данная улица по праву может считаться одной из самый зеленых в городе. Здесь высадили крупномерные липы, многолетние кустарники и др. Участок от ул. Петрова до Б.Момышулы планируется завершить до сентября», - написал Женис Касымбек.

По его словам, также комфортной для прогулок горожан и гостей столицы станет набережная Акбулак, под мостами «Амман» и «Абылайхана» созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак.

«Преображаются исторические улицы центральной набережной (к ул. Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай батыр) и др. Всего в текущем году благоустроим более 165 дворов и общественных пространств. Работы ведутся во всех районах города. Часть работ уже завершена. Наш город станет еще комфортнее и зеленее!» - резюмировал аким столицы.