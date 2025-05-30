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    14:07, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Астане открылся казахстанско-китайский центр традиционной медицины

    Сегодня в Астане начал работу центр, предлагающий лечение с применением методов традиционной китайской медицины, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане открылся казахстанско-китайский центр традиционной медицины
    Фото: Kazinform

    Основные направления деятельности центра: 

    • комплексное сопровождение детей с аутизмом, ДЦП, ЗПРР, ЗРР и другими неврологическими нарушениями;
    • реабилитация после инсульта и травм нервной системы;
    • лечение заболеваний позвоночника, суставов и хронических болевых синдромов;
    • коррекция нарушений сна, тревожности и синдрома хронической усталости;
    • комплексная поддержка при аллергических, иммунных и кожных заболеваниях.
    В Астане открылся казахстанско-китайский центр традиционной медицины
    Фото: Kazinform

    По словам организаторов, медицинскую помощь в центре оказывают высококвалифицированные специалисты, в том числе врачи из Китая.

    — Новый центр открывается в преддверии Международного дня защиты детей — 1 июня. Поздравляю всех присутствующих детей с этим праздником. Китай и Казахстан — добрососедские, дружественные и партнёрские страны, связанные горами и реками. Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина всестороннее стратегическое партнёрство между нашими государствами получило новый импульс, — отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на церемонии открытия.

    Центр будет работать под эгидой Департамента иностранных дел Народного правительства провинции Шэньси и Управления традиционной китайской медицины провинции Шэньси.

    По словам организаторов, медицинскую помощь в центре оказывают высококвалифицированные специалисты, в том числе врачи из Китая. — Новый центр открывается в преддверии Международного дня защиты детей — 1 июня. Поздравляю всех присутствующих детей с этим праздником. Китай и Казахстан — добрососедские, дружественные и партнёрские страны, связанные горами и реками. Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина всестороннее стратегическое партнёрство между нашими государствами получило новый импульс, — отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на церемонии открытия.
    Фото: Даулет Изтилеу / Kazinform

    Проект реализован совместными усилиями больницы традиционной китайской медицины по лечению заболеваний мозга в городе Сиань и казахстанской компании «Сиань клиника». Между провинцией Шэньси и Казахстаном развивается масштабное сотрудничество в сферах сельского хозяйства, энергетики, логистики и других отраслях.

    — Месяц назад в Сиане прошло восьмое заседание министров здравоохранения стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. Я возглавлял казахстанскую делегацию. В числе ключевых тем обсуждалось развитие экстренной медицины, совершенствование оказания медицинской помощи, внедрение цифровых технологий в здравоохранение, а также продвижение традиционной медицины. Мы надеемся, что развитие центра традиционной медицины Китая и Казахстана повысит качество жизни граждан и будет способствовать формированию «Здорового Шёлкового пути», — добавил Тимур Муратов.

    Отметим, что в Казахстане разрабатывается стандарт, регулирующий применение методов традиционной медицины.

    Теги:
    Казахстан Китай Дети Здоровье Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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