В Астане открылся казахстанско-китайский центр традиционной медицины

Основные направления деятельности центра:

комплексное сопровождение детей с аутизмом, ДЦП, ЗПРР, ЗРР и другими неврологическими нарушениями;

реабилитация после инсульта и травм нервной системы;

лечение заболеваний позвоночника, суставов и хронических болевых синдромов;

коррекция нарушений сна, тревожности и синдрома хронической усталости;

комплексная поддержка при аллергических, иммунных и кожных заболеваниях.

Фото: Kazinform

По словам организаторов, медицинскую помощь в центре оказывают высококвалифицированные специалисты, в том числе врачи из Китая.

— Новый центр открывается в преддверии Международного дня защиты детей — 1 июня. Поздравляю всех присутствующих детей с этим праздником. Китай и Казахстан — добрососедские, дружественные и партнёрские страны, связанные горами и реками. Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина всестороннее стратегическое партнёрство между нашими государствами получило новый импульс, — отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на церемонии открытия.

Центр будет работать под эгидой Департамента иностранных дел Народного правительства провинции Шэньси и Управления традиционной китайской медицины провинции Шэньси.

Фото: Даулет Изтилеу / Kazinform

Проект реализован совместными усилиями больницы традиционной китайской медицины по лечению заболеваний мозга в городе Сиань и казахстанской компании «Сиань клиника». Между провинцией Шэньси и Казахстаном развивается масштабное сотрудничество в сферах сельского хозяйства, энергетики, логистики и других отраслях.

— Месяц назад в Сиане прошло восьмое заседание министров здравоохранения стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. Я возглавлял казахстанскую делегацию. В числе ключевых тем обсуждалось развитие экстренной медицины, совершенствование оказания медицинской помощи, внедрение цифровых технологий в здравоохранение, а также продвижение традиционной медицины. Мы надеемся, что развитие центра традиционной медицины Китая и Казахстана повысит качество жизни граждан и будет способствовать формированию «Здорового Шёлкового пути», — добавил Тимур Муратов.

Отметим, что в Казахстане разрабатывается стандарт, регулирующий применение методов традиционной медицины.