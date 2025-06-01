РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане открыли уникальный этноаул «JETI QAZYNA»

    В Международный день защиты детей, 1 июня, на территории Назарбаев Университета в Астане стартовал уникальный культурный проект — этноаул «JETI QAZYNA», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане открыли уникальный этноаул «JETI QAZYNA»
    Фото: Данира Искакова / Kazinform

    Проект направлен на популяризацию казахского культурного наследия, ремесел и традиционного уклада жизни.

    Инициатором и автором идеи выступил предприниматель Бауржан Бильман. Он занимается развитием внутреннего туризма, в частности - детского. При поддержке Назарбаев Университета ему удалось реализовать идею, которая, по его словам, давно назрела.

    - Мы сделали анализ рынка и я сам удивился, почему за 10-15 лет в столице не появилось ни одного этноаула. Астана - это столица, туристы всегда есть, значит, и спрос есть. Я изучил «боль» гидов, экскурсоводов. Чтобы показать наше наследие, они выезжают за город, в Косшы. И обычно все локации разбросаны — беркутчи, тазы, лошади, ремесленники — все в разных местах. Экскурсоводам из-за этого трудно делать маршрут, это занимает время, тем самым страдает сервис, - рассказывает Бауржан.

    Название этноаула — «JETI QAZYNA» — переводится как «семь сокровищ». Проект объединил в одном месте важнейшие символы казахской культуры: батыр, сұлу қыз, бүркіт, қару-жарақ, тазы, жылқы, ой-білім.

    В Астане открыли уникальный этноаул «JETI QAZYNA»
    Фото: Данира Искакова / Kazinform

    По словам организатора, этноаул также выполняет функции этномузея. Так как особое внимание было уделено поддержке казахстанских ремесленников. Здесь

    проходят выставки мастеров из всего Казахстана, а также мастер-классы по изготовлению изделий из войлока, резьбе по дереву, росписи и созданию национального орнамента.

    - У ремесленников тоже была своя боль — у них до сих пор нет постоянного места, куда можно привести туристов. Их до сих пор даже не ценят. Мы хотим, чтобы этноаул стал их гнездышком, ассоциацией ремесла, - отмечает Бауржан.

    В Астане открыли уникальный этноаул «JETI QAZYNA»
    Фото: Данира Искакова / Kazinform

    Помимо участия в мастер-классах, гости этноаула смогут попробовать себя в верховой езде, стрельбе из лука, поучаствовать в национальных играх - асық ату, тоғызқұмалақ, арқан тартыс.

    Программа также включает:

    - живое исполнение казахской классики: домбра, айтыс, терме, жырау;

    - национальные танцы и театрализованные постановки;
    - кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных блюд;
    - показательные выступления с беркутами и тазы.
    Туристические группы смогут проходить комплексную культурную программу продолжительностью 3–4 часа.

    Этноаул будет работать каждую субботу и воскресенье в течение всего лета.

    Теги:
    Культура Астана Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают