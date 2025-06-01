В Астане открыли уникальный этноаул «JETI QAZYNA»

Проект направлен на популяризацию казахского культурного наследия, ремесел и традиционного уклада жизни.

Инициатором и автором идеи выступил предприниматель Бауржан Бильман. Он занимается развитием внутреннего туризма, в частности - детского. При поддержке Назарбаев Университета ему удалось реализовать идею, которая, по его словам, давно назрела.

- Мы сделали анализ рынка и я сам удивился, почему за 10-15 лет в столице не появилось ни одного этноаула. Астана - это столица, туристы всегда есть, значит, и спрос есть. Я изучил «боль» гидов, экскурсоводов. Чтобы показать наше наследие, они выезжают за город, в Косшы. И обычно все локации разбросаны — беркутчи, тазы, лошади, ремесленники — все в разных местах. Экскурсоводам из-за этого трудно делать маршрут, это занимает время, тем самым страдает сервис, - рассказывает Бауржан.

Название этноаула — «JETI QAZYNA» — переводится как «семь сокровищ». Проект объединил в одном месте важнейшие символы казахской культуры: батыр, сұлу қыз, бүркіт, қару-жарақ, тазы, жылқы, ой-білім.

Фото: Данира Искакова / Kazinform

По словам организатора, этноаул также выполняет функции этномузея. Так как особое внимание было уделено поддержке казахстанских ремесленников. Здесь

проходят выставки мастеров из всего Казахстана, а также мастер-классы по изготовлению изделий из войлока, резьбе по дереву, росписи и созданию национального орнамента.

- У ремесленников тоже была своя боль — у них до сих пор нет постоянного места, куда можно привести туристов. Их до сих пор даже не ценят. Мы хотим, чтобы этноаул стал их гнездышком, ассоциацией ремесла, - отмечает Бауржан.

Фото: Данира Искакова / Kazinform

Помимо участия в мастер-классах, гости этноаула смогут попробовать себя в верховой езде, стрельбе из лука, поучаствовать в национальных играх - асық ату, тоғызқұмалақ, арқан тартыс.

Программа также включает:

- живое исполнение казахской классики: домбра, айтыс, терме, жырау;

- национальные танцы и театрализованные постановки;

- кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных блюд;

- показательные выступления с беркутами и тазы.

Туристические группы смогут проходить комплексную культурную программу продолжительностью 3–4 часа.

Этноаул будет работать каждую субботу и воскресенье в течение всего лета.