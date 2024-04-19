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    19:15, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»

    В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»
    Фото: Минкультуры РК

    В рамках Дней культуры Республики Саха в Национальном музее РК открылась выставка «Сокровища Якутии», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    Экспозиция включает в себя четыре раздела «Вышитая карта Республики Саха», «Культ коня в культуре народов Евразии», «Сокровищница Якутии» и «Кузнечное ремесло Якутии».

    Посетители выставки смогут посмотреть эксклюзивные, авторские работы мастеров декоративно-прикладного искусства Якутии и ознакомиться с большим разнообразием традиционных ножей, сделанных из редких материалов, инкрустированных драгоценными камнями.

    В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»
    Фото: Минкультуры РК

    Центральное место в экспозиции занимает россыпь более двух тысяч бриллиантов на серебряной тарелке - композиция «Сияние бриллиантов».

    Выставка продлится до 2 мая 2024 года.

    В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»
    Фото: Минкультуры РК

    Мероприятия, приуроченные к Дням Республики Саха в Казахстане, будут проходить в Астане и Алматы.

    Так, в камерном зале государственного национального казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева запланированы концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», опера Олонхо «Ньургун Боотур», в зале Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет спектакль Олонхо «Кыыс Дэбилийэ».

    В залах государственных театров Алматы также будут организованы концерты и спектакли.

    В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»
    Фото: Минкультуры РК

     

    Теги:
    Культура Астана Общество Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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