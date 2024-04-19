В Астане открылась выставка «Сокровища Якутии»
В рамках Дней культуры Республики Саха в Национальном музее РК открылась выставка «Сокровища Якутии», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.
Экспозиция включает в себя четыре раздела «Вышитая карта Республики Саха», «Культ коня в культуре народов Евразии», «Сокровищница Якутии» и «Кузнечное ремесло Якутии».
Посетители выставки смогут посмотреть эксклюзивные, авторские работы мастеров декоративно-прикладного искусства Якутии и ознакомиться с большим разнообразием традиционных ножей, сделанных из редких материалов, инкрустированных драгоценными камнями.
Центральное место в экспозиции занимает россыпь более двух тысяч бриллиантов на серебряной тарелке - композиция «Сияние бриллиантов».
Выставка продлится до 2 мая 2024 года.
Мероприятия, приуроченные к Дням Республики Саха в Казахстане, будут проходить в Астане и Алматы.
Так, в камерном зале государственного национального казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева запланированы концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», опера Олонхо «Ньургун Боотур», в зале Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет спектакль Олонхо «Кыыс Дэбилийэ».
В залах государственных театров Алматы также будут организованы концерты и спектакли.