В Астане открылась выставка корейской медиахудожницы Хван Сонджон
В Национальном музее Казахстана в Астане открылась персональная выставка корейской художницы Хван Сонджон «Планетарное плетение», передает Kazinform со ссылкой на Корейский культурный центр посольства Южной Кореи.
Экспозиция будет работать до 24 мая.
Выставку организовал Корейский культурный центр посольства Республики Корея совместно с Национальным музеем. В нее вошли десять работ художницы — видеоинсталляции, перформансы и звуковые объекты, созданные с использованием алгоритмов, картографирования данных и 3D-моделирования. В своём творчестве Хван Сонджон исследует связи между человеком, природой и технологиями.
На церемонии открытия художница представила аудиовизуальный перформанс, куратор выставки Ли Сухун провела экскурсию для гостей.
— Эта выставка является символичным примером того, как художественное творчество с использованием симуляций искусственного интеллекта, цифровых медиа и интерактивных технологий демонстрирует потенциал цифровой трансформации в сфере культуры и искусства. Мы надеемся, что подобные художественные обмены станут важным шагом к ещё более глубокому культурному взаимопониманию между Кореей и Казахстаном, — сказал директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль.
Выставка реализуется в рамках проекта K-GO при поддержке Министерства культуры Республики Корея и Корейского фонда международного культурного обмена, а также при технической поддержке LG Electronics.