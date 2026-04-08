В Астане открылась выставка корейской медиахудожницы Хван Сонджон

Экспозиция будет работать до 24 мая.

Выставку организовал Корейский культурный центр посольства Республики Корея совместно с Национальным музеем. В нее вошли десять работ художницы — видеоинсталляции, перформансы и звуковые объекты, созданные с использованием алгоритмов, картографирования данных и 3D-моделирования. В своём творчестве Хван Сонджон исследует связи между человеком, природой и технологиями.

Фото: Корейский культурный центр Посольства Республики Корея

На церемонии открытия художница представила аудиовизуальный перформанс, куратор выставки Ли Сухун провела экскурсию для гостей.

Фото: Корейский культурный центр Посольства Республики Корея

— Эта выставка является символичным примером того, как художественное творчество с использованием симуляций искусственного интеллекта, цифровых медиа и интерактивных технологий демонстрирует потенциал цифровой трансформации в сфере культуры и искусства. Мы надеемся, что подобные художественные обмены станут важным шагом к ещё более глубокому культурному взаимопониманию между Кореей и Казахстаном, — сказал директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль.

Выставка реализуется в рамках проекта K-GO при поддержке Министерства культуры Республики Корея и Корейского фонда международного культурного обмена, а также при технической поддержке LG Electronics.