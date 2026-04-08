РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:27, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    В Астане открылась выставка корейской медиахудожницы Хван Сонджон

    В Национальном музее Казахстана в Астане открылась персональная выставка корейской художницы Хван Сонджон «Планетарное плетение», передает Kazinform со ссылкой на Корейский культурный центр посольства Южной Кореи.

    Фото: Корейский культурный центр Посольства Республики Корея

    Экспозиция будет работать до 24 мая.

    Выставку организовал Корейский культурный центр посольства Республики Корея совместно с Национальным музеем. В нее вошли десять работ художницы — видеоинсталляции, перформансы и звуковые объекты, созданные с использованием алгоритмов, картографирования данных и 3D-моделирования. В своём творчестве Хван Сонджон исследует связи между человеком, природой и технологиями.

    Фото: Корейский культурный центр Посольства Республики Корея

    На церемонии открытия художница представила аудиовизуальный перформанс, куратор выставки Ли Сухун провела экскурсию для гостей.

    Фото: Корейский культурный центр Посольства Республики Корея

    — Эта выставка является символичным примером того, как художественное творчество с использованием симуляций искусственного интеллекта, цифровых медиа и интерактивных технологий демонстрирует потенциал цифровой трансформации в сфере культуры и искусства. Мы надеемся, что подобные художественные обмены станут важным шагом к ещё более глубокому культурному взаимопониманию между Кореей и Казахстаном, — сказал директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль.

    Выставка реализуется в рамках проекта K-GO при поддержке Министерства культуры Республики Корея и Корейского фонда международного культурного обмена, а также при технической поддержке LG Electronics.

    Теги:
    Культура Нацмузей Астана Южная Корея Выставка Общество
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают