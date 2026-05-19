KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Джоконда, Тайная вечеря и уникальные механизмы: казахстанцы увидят наследие Да Винчи

    Сегодня, 19 мая, в Астане открылась международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» («Леонардо да Винчи. Гений и его изобретения»), передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Экспозиция посвящена жизни, научным исследованиям и инженерному наследию великого художника и изобретателя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. В столицу Казахстана из музеев Рима и Флоренции привезли более 40 полноразмерных моделей механизмов, восстановленных по чертежам мастера.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Выставка разместилась на площади около 3 тысяч квадратных метров и разделена на тематические зоны, посвященные воздуху, воде, земле и огню. Посетители могут увидеть летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины, а также репродукции знаменитых произведений художника.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По словам директора Дворца мира и согласия Наримы Мухамбеталиной, где проходит выставка, подобные проекты имеют большое значение для культурного обмена и знакомства с мировым наследием.

    — На сегодняшний день в нашем Дворце мира и согласия открылась такая замечательная выставка, которая имеет отношение к творчеству великого художника, изобретателя, инженера Леонардо да Винчи, который жил в XV веке. И надо отметить, что эта выставка была организована Министерством культуры и информации и реализована компанией «Астана Концерт», которая занимается такими крупными проектами, — сказала Нарима Мухамбеталина.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Она отметила, что экспозиция раскрывает многогранность личности Леонардо да Винчи.

    — Сам Леонардо да Винчи был очень разноплановым ученым и артистом. Здесь, в залах выставки, можно увидеть инженерные изобретения, а также репродукции его знаменитых картин — «Джоконды», «Тайной вечери». Эти произведения до сих пор вызывают множество вопросов и остаются загадкой для человечества, — подчеркнула директор Дворца мира и согласия.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По ее словам, идеи Леонардо да Винчи остаются актуальными и сегодня.

    — Я считаю, что такие выставки помогают глубже узнать культуру всего человечества, потому что Леонардо да Винчи принадлежит всему миру. Его изобретения и мысли, пришедшие ему в голову ещё в XV веке, актуальны и в наше время, — добавила Нарима Мухамбеталина.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Гид Дворца мира и согласия Айфара Кабылдина рассказала, что одним из самых популярных у посетителей стал зал воздуха.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Главной мечтой Леонардо да Винчи было, чтобы человечество могло полететь. Когда мы летим, мы чувствуем себя самыми свободными и непобедимыми. Основываясь на этой мечте, он создал летательные аппараты — частично зафиксированный планер, дельтаплан, вертикальный орнитоптер, парашют, — сказала гид.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Она также отметила, что на выставке представлены механические конструкции, связанные с изучением воздуха.

    — Здесь можно увидеть гигрометр, флюгер, анемометр. Также есть зал огня — это военный зал, где представлены машины, использовавшиеся в целях обороны и атаки: бомбарда, катапульта, бронированный танк, многоствольное оружие, — рассказала Айфара Кабылдина.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Выставка оформлена в мультимедийном формате: LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции позволяют посетителям увидеть, как могли бы работать изобретения Леонардо да Винчи.

    В Астане открылась международная выставка, посвящённая Леонардо да Винчи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Экспозиция будет открыта для посетителей ежедневно до 30 сентября 2026 года.

    Ранее сообщалось, что более 40 изобретений Леонардо да Винчи покажут в Астане. 

    Выставка Культура Международная деятельность
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
    Автор